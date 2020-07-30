توضيح روسي بشأن “إنشاء قواعد عسكرية في ليبيا”

قال سفير روسيا لدى مصر غيورغي بوريسينكو، أن بلاده لا تعتزم إنشاء قاعدة عسكرية أو بحرية لها في ليبيا، موضحا أن موسكو لم ترسل أي طلبات ذات صلة بهذا الموضوع إلى السلطات الليبية.

وجاءت تصريحات السفير الروسي بعد أن أشار وزير الداخلية المفوض في حكومة الوفاق فتحي باشاغا في تصريحات سابقة عن ضرورة عرقلة خطط موسكو إنشاء قواعد لها في سرت والجفرة.

يُشار إلى أن القيادة العسكرية الأميركية في إفريقيا “أفريكوم” قد أعلنت مؤخراً امتلاكها أدلة متزايدة على أن روسيا، ومن خلال مجموعة “فاغنر”، تواصل نشر معدات عسكرية في ليبيا، وكشفت عن صور قالت إنها لقوات ومعدات تتبع “فاغنر” في الخطوط الأمامية في سرت.

ومن بين الأسلحة الروسية التي رُصِدت من قبل “أفريكوم” في ليبيا، طائرات الشحن العسكرية IL-76s، ومعدات الدفاع الجوي SA-22s ، وشاحنات متعددة الاستخدامات ومركبات مدرعة روسية مقاومة للألغام ومضادة للكمائن.

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