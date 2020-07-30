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«العباني»: سقطت الديمقراطية وانتصر الإخوان في البرلمان التونسي

تم النشر منذُ 32 دقيقة
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مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24
صحيفة الساعة 24
مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24

علق عضو مجلس النواب الليبي، الدكتور محمد العباني، على جلسة سحب الثقة من رئيس البرلمان التونسي راشد الغنوشي، زعيم حركة النهضة الإخوانية.

وقال العباني، عبر حسابة على موقع التواصل الاجتماعي:” للأسف الشديد، سقطت الديموقراطية وانتصر الإخوان في البرلمان التونسي، ويستمر القهر والعنف”.

وأشار العباني، إلى أن التداول السلمي على السلطة ليس من شمة الإخوان، مؤكدا أن إزاحة الغنوشي لن يكون أمرا هينا، وإن كان ضروريا.

وكانت قد انتهت عملية التصويت، اليوم الخميس، في الجلسة العامة بالبرلمان التونسي، والمخصصة للتصويت على لائحة سحب الثقة من رئيس البرلمان، راشد الغنوشي.

وأسفر التصويت عن سقوط لائحة سحب الثقة من رئيس البرلمان التونسي راشد الغنوشي، حيث صوّت 97 نائبا لصالح سحب الثقة، في حين كانت الإقالة تتطلب 109 أصوات.

وأعلن رئيس الجلسة طارق الفتيتي، أن 133 نائبا صوتوا خلال الجلسة، من بينهم 97 مع سحب الثقة من الغنوشي، و16 نائبا ضدها، وبأنه تم تعداد 18 ورقة ملغاة، ونائبين صوتا بورقة بيضاء.

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البرلمان الثقة الغنوشي تونس سحب ليبيا محمد العباني

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صحيفة الساعة 24

صحيفة الساعة 24

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  • بالعكس سقط اليوم الاخوان والغنوشى على يد كتلة ال 97 بطل وبطلة ومن صوتوا لصالح الغنوشى 16 فقط اى اقل من الاصوات الباطلة وهى 20 صوتا لو كانوا مقنعين به لصوتوا لصالحه رغم ان عملية التصويت نفسها تمت فى جو من الفوضى ويمكن الطعن فيها فالنائب يخرج بطاقة التصويت ويخرج بها حتى خارج القاعة ومن الممكن ان يقبض الثمن نظير التصويت امام من يدفع ليبطل صوته والمفروض ان يصوت خلف ستارة بجوار الصندوق والمضحك ان من كانوا يحتفلوا من الخوان فى القاعة اكثر من خمسين مع ان من صوتوا للغنوشى 16 فقط فمن اين جاء هذا العدد فى قاعة لايدخلها سوى النواب فقط !!!!

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