«أردوغان» و«تميم» يتبادلان التهاني بحلول عيد الأضحى

تبادل الرئيس التركي رجب طيب أردوغان التهاني مع أمير قطر تميم بن حمد، بمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك.

جاء ذلك خلال اتصال هاتفي جرى بينهما، الخميس، بحسب بيان صادر عن رئاسة دائرة الاتصال بالرئاسة التركية، ولم يورد البيان تفاصيل أخرى عن فحوى الاتصال.