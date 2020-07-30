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«أردوغان» و«تميم» يتبادلان التهاني بحلول عيد الأضحى

تم النشر منذُ 5 دقائق
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مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24
صحيفة الساعة 24
مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24

تبادل الرئيس التركي رجب طيب أردوغان التهاني مع أمير قطر تميم بن حمد، بمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك.

جاء ذلك خلال اتصال هاتفي جرى بينهما، الخميس، بحسب بيان صادر عن رئاسة دائرة الاتصال بالرئاسة التركية، ولم يورد البيان تفاصيل أخرى عن فحوى الاتصال.

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صحيفة الساعة 24

صحيفة الساعة 24

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