«حمودة سيالة» يهنئ «الغنوشي» على رفض لائحة سحب الثقة منه

أجرى رئيس مجلس النواب الموازي “حمودة سيالة”، اتصالا هاتفيا بنظيره التونسي “راشد الغنوشي”، بعد سويعات من إسقاط لائحة سحب الثقة من الأخير في البرلمان التونسي.

وبحسب إيجاز صحفي صادر عن “النواب” الموازي، اليوم الجمعة، فإن “سيالة” هنأ “الغنوشي” على تجديد ثقة نواب الشعب التونسي في شخصه كرئيس لمجلس النواب، على حد تعبيره.

كما تبادل الرئيسان التهنئة بمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك، بحسب الإيجاز الصادر.

وكانت قد انتهت عملية التصويت، الخميس، في الجلسة العامة بالبرلمان التونسي، والمخصصة للتصويت على لائحة سحب الثقة من رئيس البرلمان، راشد الغنوشي.

وأسفر التصويت عن سقوط لائحة سحب الثقة من رئيس البرلمان التونسي راشد الغنوشي، حيث صوّت 97 نائبا لصالح سحب الثقة، في حين كانت الإقالة تتطلب 109 أصوات.

وأعلن رئيس الجلسة طارق الفتيتي، أن 133 نائبا صوتوا خلال الجلسة، من بينهم 97 مع سحب الثقة من الغنوشي، و16 نائبا ضدها، وبأنه تم تعداد 18 ورقة ملغاة، ونائبين صوتا بورقة بيضاء.