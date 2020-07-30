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«حمودة سيالة» يهنئ «الغنوشي» على رفض لائحة سحب الثقة منه

تم النشر منذُ 5 ساعات
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مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24
صحيفة الساعة 24
مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24

أجرى رئيس مجلس النواب الموازي “حمودة سيالة”، اتصالا هاتفيا بنظيره التونسي “راشد الغنوشي”، بعد سويعات من إسقاط لائحة سحب الثقة من الأخير في البرلمان التونسي.

وبحسب إيجاز صحفي صادر عن “النواب” الموازي، اليوم الجمعة، فإن “سيالة” هنأ “الغنوشي” على تجديد ثقة نواب الشعب التونسي في شخصه كرئيس لمجلس النواب، على حد تعبيره.

كما تبادل الرئيسان التهنئة بمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك، بحسب الإيجاز الصادر.

وكانت قد انتهت عملية التصويت، الخميس، في الجلسة العامة بالبرلمان التونسي، والمخصصة للتصويت على لائحة سحب الثقة من رئيس البرلمان، راشد الغنوشي.

وأسفر التصويت عن سقوط لائحة سحب الثقة من رئيس البرلمان التونسي راشد الغنوشي، حيث صوّت 97 نائبا لصالح سحب الثقة، في حين كانت الإقالة تتطلب 109 أصوات.

وأعلن رئيس الجلسة طارق الفتيتي، أن 133 نائبا صوتوا خلال الجلسة، من بينهم 97 مع سحب الثقة من الغنوشي، و16 نائبا ضدها، وبأنه تم تعداد 18 ورقة ملغاة، ونائبين صوتا بورقة بيضاء.

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الغنوشي النواب الموازي حمودة سيالة رفض لائحة سحب الثقة

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صحيفة الساعة 24

صحيفة الساعة 24

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تعليقات

  • طامه كبري حتلتب بالتوانسه بقاء هذا الجرثومه هذا الفاسد المفسد في برلمان تونس وسيندم كل من لم يصوت لسحب الثقه من هذا الغير مرغوبه فيه لدي عامة شعب تونس

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  • اى تهنئة ياحمار بعد ان حصل الغنوشى على دعم 16 خروف فقط اقل من عدد الاصوات الملغية وعددها 18 بينما رفضه 97 نائب بطل رفضوا كل الرشاوى واصروا على رايهم ولولا القاسدين بقلب تونس لسقط الغنوشى بجداره فهو وصل لرئاسة البرلمان بصفقة بين الارهاب والفساد فقلب تونس وصف حزب النهضة بالارهابى وحزب النهضة وصف حزب قلب تونس بالفساد وفى صفقة قذرة بينهما وصل الغنوشى ولكنه سقط سياسيا الى الابد بعد ان خسر الرئاسة والحكومة التى اقالت كل وزراءه والخكومة القادمة بلا اخوان ومع ذلك ستنال الثقة رغم انفه حتى لو كانت عبير موسى وزيرة الخارجية التونسية لان البديل هو حل البرلمان وخسارة كل شئ

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  • تمنيت تسحب الثقه من وجه الحمار الفاسد وتعود تونس عربيه أصليه وليست دوله عمليه كما وصمها هذا العميل للاتراك الفاسد الغنوشي وليس راشد فليس له صله بالرشاد

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  • تَعِسَ عبدُ الدِّينَارِ، وَعَبْدُ الدِّرْهَمِ، وَعَبْدُ الخَمِيصَةِ، إنْ أُعْطِيَ رَضِيَ، وإنْ لَمْ يُعْطَ سَخِطَ، تَعِسَ وَانْتَكَسَ، وإذَا شِيكَ فلا انْتَقَشَ، طُوبَى لِعَبْدٍ آخِذٍ بعِنَانِ فَرَسِهِ في سَبيلِ اللَّهِ، أَشْعَثَ رَأْسُهُ، مُغْبَرَّةٍ قَدَمَاهُ، إنْ كانَ في الحِرَاسَةِ، كانَ في الحِرَاسَةِ، وإنْ كانَ في السَّاقَةِ كانَ في السَّاقَةِ، إنِ اسْتَأْذَنَ لَمْ يُؤْذَنْ له، وإنْ شَفَعَ لَمْ يُشَفَّعْ.
    الراوي : أبو هريرة | المحدث : البخاري | المصدر : صحيح البخاري
    الصفحة أو الرقم: 2887 |.

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  • زي الحمار زي زبله… والطيور على أشكالها تقع

    فية ناتلة وأوسخ وأحقر وأنجس خلق الله هالخوانجية الأوباش

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