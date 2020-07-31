ألمانيا: على واشنطن أن لا تمنع غوتيريش من تعيين مبعوث أممي إلى ليبيا

دعا سفير ألمانيا لدى الأمم المتحدة كريستوف هويسغن، الولايات المتحدة يجب ألا تمنع الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش من تعيين مبعوث جديد في ليبيا.

وأوضح هويسغن: “كانت هناك تساؤلات أثارها شركاؤنا الأمريكيون فيما يتعلق بهيكل بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا. نعتقد أنه يمكن مناقشة ذلك، ولكن … يجب على الولايات المتحدة ألا تمنع الأمين العام من تعيين شخص يحل محل غسان سلامة”.

وأشار دبلوماسيون، إن واشنطن تريد تقسيم الدور لجعل شخص واحد يدير بعثة الأمم المتحدة، وآخر يركز على التوسط من أجل السلام في ليبيا.

وذكر الدبلوماسيون، أن مجلس الأمن عادة ما يعطي الضوء الأخضر على هذه التعيينات بتوافق الآراء، لكن بعض الأعضاء الخمسة عشر لا يؤيدون المقترح الأمريكي بتقسيم الدور.

واقترح غوتيريش، أن تحل وزيرة خارجية غانا السابقة ومبعوثة الأمم المتحدة الحالية لدى الاتحاد الافريقي حنا تيته، محلّ المبعوث الأممي السابق غسان سلامة، فيما اقترحت الولايات المتحدة أن تكون رئيسة الوزراء الدنمركية السابقة هيلي ثورنينج شميت مبعوثا خاصا.

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