نشر موقع “مهاجر نيوز” المختص بملف الهجرة غير القانونية، الخطوات المتبعة للمهاجرين العالقين في ليبيا، والراغبين بالعودة إلى بلدانهم.

وأوضح الموقع، “بداية عليك التواصل مع منظمة الهجرة الدولية في ليبيا المسؤولة عن تنظيم رحلات العودة الطوعية، باستخدام الخط الساخن 491 11 00 91 00218”.

وأشار “مهاجر نيوز”، في شرحه للخطوات المتبعة: “في حال عدم الإجابة، تستطيع ترك رسالة صوتية باللغة التي تختارها. احرص على ذكر اسمك ولقبك وجنسيتك ورقم هاتفك ليتمكن فريق المنظمة من معاودة الاتصال بك”.

وبعد هذه المرحلة، “سيُحدد لك موعد مع مفوضية اللاجئين في ليبيا إما عبر الهاتف أو شخصيا، لمساعدتك في إجراءات العودة، وتكون عودة طوعية حصرا، وتشترط المفوضية ألا تسبب عودتك إلى بلدك بأي خطر يهدد حياتك”.

وتابع “مهاجر نيوز”، الخطوات المتعبة: “إذا كنت خارج مدينة طرابلس، تموّل المنظمة الدولية للهجرة رحلتك من مدينتك إلى طرابلس، وبعدها إلى المطار، فبلادك. وتوفّر بالإضافة إلى ذلك جميع الأوراق والوثائق التي تساعدك في إجراءات السفر إن لزم الأمر”.

وأضاف بقوله: “للمنظمة اتصال مع السفارات وممثلي مختلف المجموعات في ليبيا وفي بلدك، ما يساهم في تسهيل عودتك الطوعية. كما يمكنك التحدث مع أي من تلك الجهات بشكل مباشر”.

وختم الموقع المختص بملف الهجرة غير القانونية: “في حال كنت داخل السجن، فبإمكانك طلب العودة الطوعية من فرق المنظمة التي تزور السجون على نحو دوري أو الإتصال بهم فورا إن استطعت الوصول إلى هاتف”.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية