دبلوماسي روسي، روسيا لا تنوي إنشاء قاعدة عسكرية في ليبيا

أعلن سفير روسيا لدى مصر، غيورغي بوريسينكو، أن روسيا لا تعتزم إنشاء قاعدة عسكرية في ليبيا، مؤكدا عدم إرسال طلبات ذات صلة إلى السلطات الليبية.

وفي تصريحات صحفية الخميس، قال بوريسينكو “ليس لدى روسيا مثل هذه الخطط. لم تقدم أي طلبات من الجانب الروسي للسلطات الليبية لإنشاء أي قاعدة عسكرية أو قاعدة بحرية.”

وكان وزير الداخلية في حكومة الوفاق الوطني فتحي باشاغا قد حذر في وقت سابق من إنشاء روسيا قواعد في سرت والجفرة، مطالبا بضرورة عرقلة خطط موسكو في هذا الصدد، بينما أشارت مصادر صحفية في 15 يونيو الماضي إجراء تركيا محادثات مع حكومة الوفاق لبحث إمكانية استخدام أنقرة قاعدة الوطية الجوية غرب طرابلس، وقاعدة مصراتة البحرية، كقواعد عسكرية للجيش التركي في شمال إفريقيا.

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