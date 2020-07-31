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“بويصير”: أحد “جوقة القذافي” كانت في جيبه قائمة باعتقال 11 ألف ناشط مع بداية “العدوان” على طرابلس

تم النشر منذُ 6 ساعات
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مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24
صحيفة الساعة 24
مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24

طالب محمد بويصير، المحلل السياسي الموالي لـ”حكومة الوفاق”، من اعتبرهم ضمن جوقة القذافى، أن يمارسوا نقد الذات بشكل مخلص، قائلا: “فهم مع أول طاغية يحاول القفز على السلطة”.

وقال “بويصير” مدعيا في منشور له على صفحته الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”: ” من كانوا ضمن جوقة القذافى.. الذى اعتبر معارضيه خونه واخذ فى ملاحقتهم واعتقالهم واعدامهم واطلاق النار عليهم بما فيهم طلاب جامعات ونساء ، عليهم ان يمارسوا نقد الذات بشكل جاد ومخلص، وإلا فإن الشعب الذى مازال يسمع لهم يستاهل كل ما سياتيه من قبلهم .. فهم مع اول طاغية”.

وزعم “بويصير” بقوله في إشارة للمشير خليفة حفتر: “فهم مع اول طاغية يحاول القفز على السلطة عنوة سيعودون للقتل والاعتقال والملاحقات وتبرير مشانق الساحات والمحاكم الصورية، رأيتموهم عندما اجتمعوا فى القاهرة مع بداية عدوان حفتر على طرابلس الذى كانت فى جيبه قائمة لاعتقال 11الف ناشط، وهذا ما ترونه اليوم جزئيا فى برقه ولكنكم ستقاسون منه لسنوات طوال اخرى بل لعقود”.

جدير بالذكر أن محمد بويصير، الموالي لـ”حكومة الوفاق” كان قد صرح في وقت سابق بأن الإعلان عن التحالف الاميريكى التركى لاستعادة الاستقرار فى ليبيا، يضع باقى اللاعبين الاقليميين والدوليين على دكة الاحتياط” على حد زعمه.

وأضاف “بويصير” المقيم في الولايات المتحدة، في تدوينة على فيسبوك: “بل ذلك يرسلهم الى غرفة الملابس استعدادا للمغادره، ويطلق صفارة البداية للشوط الاخير والحاسم على الارض وهو كما يبدوا قد اعلن نتيجته مقدما”.

وكان محمد بويصير، قد دافع عن الوجود التركي في ليبيا، وقال تعليقاً على عملية الاتحاد الأوروبي المعروفة باسم “إيريني”: “نرجوا أن لا تخرج العملية عن المراقبة مثلها مثل جهود الأمم المتحدة، لأن الأتراك جادين في أن يواجهوا كل من يحاول أن يغلق المسارات الحالية، فهم لم يأتوا فزعة لفائز السراج، إنما جاؤوا ليبيا من أجل تطور وزنهم الاستراتيجي في المنطقة، حيث يستدعي ذلك وجودهم في شمال أفريقيا بدءاً من مصر حتى موريتانيا، وتركيا ترى أن الظروف الحالية قابلة لذلك” على حد قوله.

 

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القذافي المشير حفتر طرابلس محمد بويصير

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صحيفة الساعة 24

صحيفة الساعة 24

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  • ابوصراصير من الذين بنطبق عليهم الحديث الشريف :-
    (قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تعس عبد الدينار، تعس عبد الدرهم، تعس عبد الخميصة، تعس عبد الخميلة، إن أعطي رضي، وإن لم يعطَ سخط، تعس وانتكس، وإذا شيك فلا انتقش، طوبى لعبدٍ آخذٍ بعنان فرسه في سبيل الله! أشعث رأسه مغبرة قدماه! إن كان في الحراسة كان في الحراسة، وإن كان في الساقة كان في الساقة، إن استأذن لم يؤذن له، وإن شفع لم يشفع) روى هذا الحديث الإمام البخاري رحمه الله تعالى في كتاب الرقاق وفي كتاب الجهاد من صحيحه ، وكذلك روى طريقاً له وروايةً الإمام الترمذي رحمه الله تعالى.

    يقول النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث: ) تعس عبد الدينار ) تعسَ معناها: هلك، دعاءٌ عليه بالخيبة، والهلاك ضد السعادة، شقيَ وهلك وانكب على وجهه، مثلما لو تعثر الشخص وانكب على وجهه، فكلمة تعسَ: دعاءٌ عليه بالهلاك، إن النبي عليه الصلاة والسلام مجاب الدعوة، يدعو على هذا الرجل بالهلاك والشقاء وأن يتعثر وينكب على وجهه، من هو؟ عبد الدينار.
    عبد الدينار وشدة تعلقه بالمال
    ( تعس عبد الدينار ) الدينار من الذهب، والدرهم من الفضة، والدينار يساوي عشرة دراهم، في المتوسط هكذا كان الدينار الإسلامي، قال: (عبد الدينار) أضاف العبودية إلى الدينار؛ لأن هذا الرجل تعلق قلبه بالدينار، كما يتعلق قلب العبد بربه، فكان الدينار أكبر همه فقدمه على طاعة ربه، وكذلك كان حاله مع الدرهم، فهذا يبين حال من يعبد الدنيا ويتذلل لها، ويخضع لها، فتكون مناهُ وغايته، فيغضب من أجلها، ويرضى من أجلها، ولذلك سماه عليه الصلاة والسلام عبداً، إنه يجمع الدينار والدرهم من الذهب والفضة من أي وجهٍ كان، قد بذل حياته لهذا الجمع، وهذه المحافظة وهذه التنمية لهذه الدنانير والدراهم مقدماًإياها على طاعة الله، فلو تعارضت مع الشريعة قدمها على الدين، ولذلك كان عبداً لها، لذلك كان سروره وحزنه من أجلها فهو عبدٌ لها، يعمل لها طيلة عمره. (تعسَ عبد الخميصة، تعسَ عبد الخميلة) الخميصة والخميلة: نوعان من القماش والثياب، ثوب الحرير خميصة، وكذلك الخميلة: هي القطيفة، الثوب الذي له خمل من أي شيءٍ كان هذا الخمل، والخميل: هو الأسود من الثياب أيضاً، فالخميصة: كساءٌ جميل، والخميلة: فرشٌ وثير، فهذا الرجل متعلقٌ قلبه ليس بالدينار والدرهم فقط، وإنما أيضاً بالمفارش والثياب، بالحلل والأثاث، فقلبه متعلقٌ بالدنانير والدراهم وما يلبس وما يفرش كل همه في هذه الأشياء، ليس له همٌ إلا هذه فكان عابداً له، فسماه عبد الخميصة وعبد الخميلة.

    لقد جعل الدين وسيلةً للدنيا، فالدنيا عنده أعظم، لقد جعل الدنيا هي الأساس وهي المقدمة، فهل اكتفى عليه الصلاة والسلام بالدعاء عليه مرةً تعس عبد الدينار، تعس عبد الخميصة، تعس.. تعس..؟ لم يكتفِ بذلك.
    دعاء النبي صلى الله عليه وسلم على عبد الدينار بأنه إذا شيك فلا انتقش
    لقد دعا أربع مرات على كل عابد لهذه الأشياء، ثم إنه أعاد الدعاء، فقال: (تعس عبد الدينار ) عاوده المرض، انقلب على رأسه، باءَ بالخيبة، خاب وخسرَ، وهذا فيه ترقٍ في الدعاء عليه، لأنه إذا تعسَ، انكب على وجهه، فإذا انتكس انقلب على رأسه بعدما سقط، وليس هذا فقط دعاء عليه، وإنما تتوالى الأدعية من النبي صلى الله عليه وسلم على عابد الدنيا,

    يقول: ( وإذا شيك فلا انتقش ) إذا أصابته شوكة (شيك): أصابته شوكة، يدعو عليه ألا يجد أحداً يخرجها له بالمنقاش، ولا يستطيع أن يخرجها هو، هذا الدعاء عليه مرتبط بمقصوده، عكس مقصوده؛ لأن من عثر فدخلت في رجله شوكة فلم يجد من يخرجها، ماذا يصبح بالنسبة للحركة والسعي؟ عاجزاً عن السعي والحركة، وهذا الرجل كل سعيه وحركته من أجل الدنيا، فدعا عليه دعاءً يعطله عن ما نذر نفسه له من الدنيا، ويدعو عليه ألا يستطيع أن يحصل الدنيا، وأن يقعد به المرض، تقعد به صحته عن مواصلة السعي بالدنيا، وإذا وقع في البلاء لا يجد من يترحم عليه، لأن من وقع عليه البلاء فترحم عليه الناس وعطفوا عليه ورقوا له ربما هان عليه الخطب.

    (إذا شيك فلا انتقش)، ولا أحد يخرجها له بالمنقاش، فقد يهتم به أحد ليخرجها له بالمنقاش، لكن يدعو عليه أنه إذا أصابته ولو شوكة، بألا يجد أحداً يخرجها له، فكيف بما هو أعظم من الشوكة؟!

    إذاً: النبي عليه الصلاة والسلام يدعو عليه ألا يرق له قلب إنسان، ولا يعطف عليه إنسان، حتى لا تهون عليه مصيبته، ولا يتسلى بكلام الناس وتعزيتهم له، بل إنه يزيد غيظه، لأنه لا يجد أحداً يهتم به، ولا شك أن فرح الأعداء غيظ بالنسبة للمصاب.

    فما دعا عليه بهذه الدعوات، وتنوعت الدعوات وتكررت وصارت بهذه الشدة إلا لأن هذا الرجل وضعه في غاية السوء، إنه جعل مقصوده ومطلوبه هو المال والدنيا، وسعى للتحصيل بكل سبيلٍ ممكن، حتى صارت نيته مقصورةً على الدنيا يغضب لها ويرضى لها، ولذلك سماه عبد الدينار وعبد الدرهم وعبد القطيفة وعبد الخميصة وذكر في هذا الحديث دعاءٌ وما هو خبر: (تعس وانتكس وإذا شيك فلا انتقش) هذه حال من أصابه شر، لا نال المطلوب ولا تخلص من المكروه، وهذا حال من عبد المال أيضاً.
    عابد المال: إن أعطي رضي وإن لم يعط سخط
    قال في الحديث: (إن أعطي رضي وإن لم يعط سخط) محتمل أن يكون المعطي هو الله، ومحتمل أن يكون المعطي إنساناً آخر، فهذا الرجل: إذا أعطاه الله شيئاً ربما يفرح لذلك وينشرح صدره، وإذا ما أعطاه الله قال: (ربي أهانن) سخط على ربه، وسخط على القضاء والقدر، ويحتمل أن يكون المعطي والمانع شخصاً من الأشخاص، مثل حال المنافقين مع النبي صلى الله عليه وسلم، ماذا قال الله عنهم؟ قال جل وعلا: وَمِنْهُمْ مَنْ يَلْمِزُكَ فِي الصَّدَقَاتِ فَإِنْ أُعْطُوا مِنْهَا رَضُوا وَإِنْ لَمْ يُعْطَوْا مِنْهَا إِذَا هُمْ يَسْخَطُونَ [التوبة:58].

    إذاً هذا يرضى إذا أعطي، أعطاه الله أعطاه الناس يرضى إذا أعطي، وإذا لم يعط وحرم ومنع، سخط؛ سخط على الله أو على الناس أو على الإمام أو على أمير الجيش لأنه لا يعطيه، المهم أن يأخذ، وإذا لم يعطَ، فهو ساخط وغاضب يسب ويلعن؛ لأن الهدف عنده هو المال، ما الذي يسكته؟ الإعطاء، وما الذي يثيره؟ المنع، وإذا حرمه الله من شيء، قال: لماذا كنت فقيراً وهذا غني؟ فيكون ساخطاً على قضاء الله وقدره، والله إذا أعطى يعطي لحكمة، وإذا منع يمنع لحكمة سبحانه وتعالى، إن هذا الرجل لا يفقه أن الله يعطي الدنيا من يحب ومن لا يحب، ولا يعطي الآخرة إلا من يحب، إن هذا الرجل يظن أن الله إذا أعطاه فإن ما هو يحبه، ما هو الدليل على ذلك؟ ما هو الدليل على أن بعض الناس يظنون أن الله إذا أعطاهم أنه يحبهم؟

    قال تعالى: رَبِّي أَكْرَمَنِ [الفجر:15] فإذا أعطاه الله سبحانه وتعالى قال: هذا إكرام من الله ذلك قد يكون ابتلاء ومحنة، وقد تكون هذه المنحة محنة عليه وهو لا يدري: فَأَمَّا الْأِنْسَانُ إِذَا مَا ابْتَلاهُ رَبُّهُ فَأَكْرَمَهُ وَنَعَّمَهُ فَيَقُولُ رَبِّي أَكْرَمَنِ * وَأَمَّا إِذَا مَا ابْتَلاهُ فَقَدَرَ عَلَيْهِ رِزْقَهُ فَيَقُولُ رَبِّي أَهَانَنِ [الفجر:15-16] وهذه يعتبرها إهانة.

    والواجب على المؤمن أن يرضى بقضاء الله وقدره، إن أعطي شكر، وإن منع صبر، فهو راضٍ على ربه في جميع الحالات، لما كان هذا الرجل رضاه لغير الله وسخطه لغير الله، وكان متعلقاً بالمال، بالمتاع، أو بالرئاسة، أو بالصورة، أو بأي شيءٍ من أهواء النفس، فهذا عبد ما يهواه، وهذا هو الرق في الحقيقة، ولذلك سماه عبداً، فكل ما استرق القلب واستعبده، فهو عبده، صاحب هذا القلب عبد لهذا الشيء.

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  • ياكذاب 11000 أسم في ورقة في جيبة هذ العدد يبي مجلد.
    لكن الحق ميش فيك الحق فى البغوله يلى يحاربو ماكم
    هذا هو أسلوب الاخوان أستغلل الاغبياء و الجهلة
    برا أتكلم على الكهرباء يالى تقوصو فيها على الناس

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  • .من أخطر الناس، ومن أصعب الشخصيات التي تواجهنا في حياتنا؛ لأنه يُظهر لك الوجه الحسن، ويخفي الوجه القبيح الذي يستخدمه للطعن في الآخرين. والمشكلة أن هذا الصنف من الناس لا تكتشفه إلا بعد فوات الأوان؛ فهو في نظر الجميع يمارس دورًا إصلاحيًّا، وواقعه يقول غير ذلك. وقد نكون نحن سببًا في وجود مثل هذه الشخصية بيننا بسبب ثقتنا المفرطة. والمشكلة أن فينا من يصفق له، ويعطيه أكبر من حجمه. وقد وصفت الأحاديث النبوية هذا الصنف بأنه أشر الناس؛ فعن أبي هريرة – رضي الله عنه – عن رسول الله – صلى الله عليه وسلم – أنه قال: “تجد أشر الناس يوم القيامة ذا الوجهين، الذي يأتي هؤلاء بحديث، وهؤلاء بحديث” متفق عليه. وفي حديث آخر عن عمار بن ياسر – رضي الله عنه – عن النبي – صلى الله عليه وسلم – أنه قال: “من كان له وجهان في الدنيا كان له يوم القيامة لسانان من نار”. وذو الوجهين ممثل بارع، يتقمص شخصيات عدة، ويستطيع إقناع الآخرين بأساليبه المراوغة، وأكاذيبه المزيفة؛ فحاله ينطبق على حال المنافق؛ لأنه يتملق بالباطل؛ لذا وصفه النبي – صلى الله عليه وسلم – بأنه من أشر الناس.

    من المؤسف أن يعيش بيننا هذا الصنف من الناس، ولا نجد أحدًا يقف أمامه؛ ليردعه عن فعله، وبيِّن له أن الجميع عرفوا شخصيته، وهم وإن كانوا يتحملون أذاه فإنما من أجل اتقاء شره، بينما هو يقوم بذلك بدافع نفعي وانتهازي، فيتلوَّن على حسب المصلحة التي يريدها، ويسعى بين الناس بالنميمة، ويقنعك بأنه معك وهو ضدك إذا كان ذلك من مصلحته.. وللأسف، إن نتائج ما يقوم به تكون خطيرة على الفرد والمجتمع، وعلى الأمة بأسرها؛ فكم من أمم انكشف عوارها، ودبت فيها الخلافات، بأسباب ذي الوجهين.

    وأخيرًا.. فإننا بحاجة إلى مقاومة أصحاب الوجوه المتناقضة والأقنعة المزيفة، وعدم تمرير ما يسعون إليه من تفريق الأُسَر والمجتمعات والدول.

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  • .عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (سيَأتي علَى النَّاسِ سنواتٌ خدَّاعاتُ يصدَّقُ فيها الكاذِبُ ويُكَذَّبُ فيها الصَّادِقُ ويُؤتَمنُ فيها الخائنُ ويُخوَّنُ فيها الأمينُ وينطِقُ فيها الرُّوَيْبضةُ قيلَ وما الرُّوَيْبضةُ قالَ الرَّجلُ التَّافِهُ في أمرِ العامَّةِ)

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  • شخص من ارزل مخلوقات الله درس فى ليبيا مجانا إلى أن استكمل دراسته الجامعية بطرابلس بكلية النفط تم تحصل على عديد الفرص لكسب المال تم فر إلى أمريكا وعندما أراد التملق للجيش ولم ينجح فى ذلك انقلب على عقبيه ووجد ظالته فى حكومة الوفاق وبدا فى بت خطاب الكراهية والنقد الهدام والكذب المفرط بتظليل السوقة وسيكون مصيره عند الله بئس المصير والله يمهل ولا يهمل هذا النوع من المتملقين .

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  • اتمني ان يفوز بايدن ويقوم بطردك من امريكا شر طردة قل خيرا يا هذا والا فاصمت كفي تبرز في المواقع الاخبارية مللنا خراكم # انا مع كلمة تجمع كل الليبين ولست مثلك وغد زنيم

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