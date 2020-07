قال سفير ألمانيا لدى الأمم المتحدة، كريستوف

هويسجن، إن الولايات المتحدة يجب ألا تمنع الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو

جوتيريش، من تعيين مبعوث جديد للمنظمة الدولية في ليبيا، ليحل محل غسان سلامة.

وقال دبلوماسيون إن الولايات المتحدة تريد تقسيم

الدور لجعل شخص واحد يدير بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، وشخص آخر يركز على

التوسط من أجل السلام في البلاد.

وأشار دبلوماسيون إلى إن جوتيريش اقترح أن تحل

وزيرة خارجية غانا السابقة ومبعوثة الأمم المتحدة الحالية لدى الاتحاد الأفريقي

حنا تيتة محل سلامة.

واقترحت الولايات المتحدة أن تكون رئيسة الوزراء

الدنماركية السابقة هيلي ثورنينج شميت مبعوثًا خاصًا، لكن دبلوماسيين قالوا إنها

انسحبت من نفسها، وتتطلع واشنطن الآن إلى مرشح جديد.

The post هويسجن: على واشنطن ألا تمنع تعيين مبعوث أممي جديد إلى ليبيا appeared first on Libya 24 – ليبيا 24.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من موقع قناة ليبيا 24