بينها حظر السلام والمعانقة.. 12 توجيه للجنة الجديدة لمكافحة «كورونا» بمصراتة

خلص الاجتماع الأول للجنة العليا لإدارة الأزمة والاستجابة لمجابهة جائحة «كورونا» ببلدية مصراتة، اليوم الجمعة، بعد إعادة تشكيلها بالقرار رقم «30» لسنة 2020 إلى الاتفاق على 12 توجيه وتوصية بخصوص مكافحة فيروس «كورونا المستجد».

وشملت التوصيات التأكيد على استمرار عمل الفرق المشكلة من اللجنة السابقة إلى حين صدور قرار بحلها أو إعادة تشكيلها، وكذلك ضرورة الالتزام بقرار المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق رقم «521» بخصوص تمديد حظر التجول، وذلك حسب بيان صادر عن اللجنة ومنشور على صفحتها بموقع «فيسبوك».

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وأكدت اللجنة الجديدة على ضرورة التقيد بما ورد ببيانات الهيئة العامة للأوقاف الصادرة بشأن الصلاة في المسجد والجمعة والجماعات وما في أحكامها، وقررت منع إقامة أية معايدات جماعية نهائيًا، وقصر المعايدة على الإشارة وحظر السلام والمعانقة، والالتزام بارتداء الكمامات إضافة إلى الإجراءات الوقائية العامة.

وأهابت بكل العناصر الطبية والطبية المساعدة أن تكون على أهبة الاستعداد والتفاني في خدمة المريض، وحضت كل من ظهرت نتائج اختباره موجبة بأن يلتزم البيت، ويمتنع عن الخروج إلا وفق استشارة طبية، وان يتصل بالطبيب إذا ازداد الشعور بالدهشة أو ضيق حاد بالصدر.

وحضت اللجنة المواطنين على الالتزام بالتباعد الجسدي والأخذ بالإجراءات الاحترازية؛ لأنهم وفي حالة المخالفة سيتحملون وزر ما يؤول إليه الوضع، ودعت جميع الجهات الأمنية أخذ زمام المبادرة وتنفيذ إجراءات حظر التجول، معلنة جهوزيتها لافتتاح العمل في قسم العزل التابع لمركز مصراتة الطبي خلال 24-48 ساعة القادمة

وحددت الأرقام «0944190506، 0944210506، 0944230506» لاستخدامها من قبل أي مريض مشتبه او مؤكد اصابته بفيروس «كورونا» ودعته إلى التوجه وطلب المعاينة في عيادة الكشف الأولي في رأس الطوبة، المخولة بتحويل الحالات إلى مستشفى العزل بالمعهد القومي للأورام.

وحلت مدينة مصراتة في صدارة قائمة أكثر المدن إصابة بفيروس «كورونا المستجد» بتسجيلها نحو 114 إصابة بينها 106 حالات لمخالطين وثماني حالات جديدة، وذلك ضمن 216 إصابة أحصاها المركز الوطني لمكافحة الأمراض خلال الـ24 ساعة الماضية، علمًا بأن المدينة كانت قد سجلت، الخميس، 61 إصابة.

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