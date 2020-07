قال مدير إدارة التوجيه المعنوي بالجيش ،خالد المحجوب، الجمعة، إن الجيش لم ينفذ أي عملية عسكرية احتراما لمبادرة القاهرة ومخرجات مؤتمر برلين

