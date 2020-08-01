قرقاش: لا مكان لأوهام تركيا الاستعمارية في هذا العصر

هاجم وزير الدولة الإماراتي للشؤون الخارجية، الدكتور أنور بن محمد قرقاش، تركيا بعد تصريحات وزير دفاعها خلوصي أكار، الذي توعد فيها أبوظبي.

ووصف قرقاش في تغريدة عبر صفحته على “تويتر” اليوم السبت، تصريحات أكار بالاستفزازية، معتبرا إياها سقوطا جديدا لدبلوماسية بلاده.

وقال قرقاش في تغريدته إن “منطق الباب العالي والدولة العليّة وفرماناتها مكانه الأرشيف التاريخي، فالعلاقات لا تدار بالتهديد والوعيد، ولا مكان للأوهام الاستعمارية في هذا الزمن، والأنسب أن تتوقف تركيا عن تدخلها في الشأن العربي”.

وكان أكار، قد هاجم الإمارات أول من أمس الخميس في تصريحات لـ“الجزيرة” القطرية، قائلا إنه يجب عليها ألا تنشر الفتنة والفساد، كما دعا الوزير التركي القاهرة إلى الابتعاد عن التصريحات التي لا تخدم السلام في ليبيا بل تؤجج الحرب فيها، على حد زعمه.

وادعى وزير الدفاع التركي أن الإمارات أصبحت دولة “وظيفية” تخدم غيرها سياسيا أو عسكريا ويتم استخدامها عن بُعد، كما زعم أكار أن أبوظبي ارتكبت أعمالا ضارة في ليبيا وسوريا، متوعدا إياها بأن أنقرة ستحاسبها في المكان والزمان المناسبين، على حد قوله.