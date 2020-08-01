ليبيا الان

تركيا ترفع الحظر عن مسيرات المثليين

تم النشر منذُ ساعتين
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مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24
صحيفة الساعة 24
مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24

رفعت المحكمة الإدارية السابعة في أنقرة، الحظر عن الوقفات والمسيرات الاحتجاجية التي تنظمها مجموعات من المثليين، وقالت المحكمة في حيثيات القرار إن الحظر ينافي حقوق الإنسان.

وأوضحت وكالة «ميزوبوتاميا» التركية، أن مكتب رئيس جامعة الشرق الأوسط في أنقرة قد أصدر قرارًا بحظر «مسيرة الشرف» التي ينظمها المثليون الجنسيون في تركيا منذ عام 2017، ولكن المحكمة الإدارية السابعة بأنقرة رفعت اليوم الحظر عنها معتبرة أن هذا الحظر مناف لحقوق الإنسان.

وأضافت الوكالة أن المحكمة قد اعتمدت في قرارها على نص المادة التاسعة لحقوق الإنسان، وقررت رفع الحظر باعتبار أن جميع المواطنين لهم حرية التعبير عن أرائهم ومعتقداتهم.

 

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صحيفة الساعة 24

صحيفة الساعة 24

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تعليقات

  • اقترح ان يتزعم مسيرات الشواذ الشاذ ارد\وغان فكل ما يفعله يدل على طفوله غير بريئه تؤثر على قراراته فى هذا العمر

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  • يافرحة الاخوان المثليين اخوان لوط بهذا القرار افرح يااكار ياحمار
    اى حقوق انسان حتى الحيوانات تعف عن هذا الشذوذ اتحداك تجد كلب بينيك كلب مثله او قط ينيك قط لكن اخوانى مع اخوانى شرجى شرعى عند خليفتهم خلف خلاف المتتخلف اردوغان الشيطان

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