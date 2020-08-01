تركيا ترفع الحظر عن مسيرات المثليين

رفعت المحكمة الإدارية السابعة في أنقرة، الحظر عن الوقفات والمسيرات الاحتجاجية التي تنظمها مجموعات من المثليين، وقالت المحكمة في حيثيات القرار إن الحظر ينافي حقوق الإنسان.

وأوضحت وكالة «ميزوبوتاميا» التركية، أن مكتب رئيس جامعة الشرق الأوسط في أنقرة قد أصدر قرارًا بحظر «مسيرة الشرف» التي ينظمها المثليون الجنسيون في تركيا منذ عام 2017، ولكن المحكمة الإدارية السابعة بأنقرة رفعت اليوم الحظر عنها معتبرة أن هذا الحظر مناف لحقوق الإنسان.

وأضافت الوكالة أن المحكمة قد اعتمدت في قرارها على نص المادة التاسعة لحقوق الإنسان، وقررت رفع الحظر باعتبار أن جميع المواطنين لهم حرية التعبير عن أرائهم ومعتقداتهم.