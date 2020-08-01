الجيش يُطلق تحذيراً مهماً للسفن والطائرات الأجنبية

طالبت القيادة العامة للجيش الوطني كافة الدول التي تقترب سفنها أو طائراتها الحربية من المياه أو الأجواء الإقليمية الليبية بضرورة التنسيق المسبق معها.

وأشار المتحدث باسم القيادة العامة، اللواء أحمد المسماري إلى حرصهم على عدم وقوع أي تصادم بين طائرات وسفن الدول المعنية ووحدات الجيش الوطني.

وكانت القيادة العامة قد نشرت سابقا بلاغات حذرت فيها الدول من الدخول إلى البلاد سواء عن طريق الجو أو البحر إلا بعد أن يعطي لها الجيش الوطني الإذن بذلك وإلا ستكون هدفاً مشروعا له، ورغم ذلك فإن هناك دولاً لم تعر لهذه البلاغات أي اهتمام ومنها تركيا التي لا تزال مستمرة في إرسال الدعم العسكري والمرتزقة السوريين إلى غرب البلاد جوا وبحرا.

ويأتي بلاغ القيادة العامة للجيش الوطني بالتزامن مع حراك دولي متصاعد تجاه الأزمة الليبية وانتقادات لتركيا بتدخلها في ليبيا عسكرياً وتحذيرها من التسبب في زيادة حدة الصراع، غير أن السؤال الأبرز يكمن في مدى تجاوب الدول لتحذيرات الجيش في الدخول إلى المياه الإقليمية والأجواء الليبية من دون إذن مسبق، وما الذي يمكن أن تفعله القيادة العامة في حال لم يتم التجاوب مع بلاغها.

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