«المرصد السوري»: ارتفاع أعداد المرتزقة السوريين في ليبيا إلى 17 ألفاً

أعلن المرصد السورى، اليوم السبت عن ارتفاع عدد المرتزقة الذين نقلتهم تركيا إلى ليبيا إلى 17 ألفا، مشيرا إلى أن تركيا نقلت 2500 تونسي للقتال في ليبيا، وذلك وفق خبر عاجل لقناة العربية.

وكان المرصد السورى قد كشف مؤخرا عن أن عدد المرتزقة السوريين فى ليبيا وصل إلى أكثر من 15 ألفًا قبل أن يعلن اليوم عن زيادة ألفين أخرين، عاد منهم وينتقلون إليها عبر رحلات مباشرة من طرابلس ومصراتة، مع تواجد نحو 300 طفل، تتراوح أعمارهم بين 14و18 عامًا، جرى تجنيدهم للقتال فى ليبيا.

وأكد المرصد السورى أن الهدف الأساسى لأردوغان، هو السيطرة على مناطق النفط، وعلى رأسها سرت، وكذلك زعزعة أمن المنطقة، فى إطار دعمه للمليشيات الإرهابية والخارجة عن القانون فى ليبيا، تحت مزاعم حماية مصالحه.

وكشف المركز أن قادة عسكريون من تركيا يشرفون على تدريب المرتزقة السوريين وغير السوريين، وبعض المرتزقة الذين كانوا بالمعسكرات التركية سمح لهم بالعودة إلى سوريا بعد فشلهم فى تلك الاختبارات.

وفيما أوضح المركز السورى ان انتهاكات عديدة ارتكبتها الفصائل المسلحة الموالية لتركيا فى عفرين ومناطق نفوذهم، من اعتقالات وفرض الإتاوات وسرقة المنازل والاعتداء على المدنيين والأهالى، بجانب جرائم الاغتصاب والخطف.