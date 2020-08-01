سيناتور إيطالي: العالم يعاملنا في ملف المهاجرين كـ«جمهورية موز»

أكد السيناتور إنريكو أيمي، زعيم حزب “فورزا إيطاليا” في لجنة الشؤون الخارجية في مجلس الشيوخ الإيطالي على مواصلة بلاده مواجهة المهاجرين غير الشرعيين على شواطئها، واصفا إياها بأنها “قصة غير مقبولة”.
وقال زعيم حزب “فورزا إيطاليا” في لجنة الشؤون الخارجية في مجلس الشيوخ الإيطالي :”الآن يسخرون منا، إذا كان لدينا قدر ضئيل من الكرامة، فسيتعين علينا أن نبدأ في مواجهة وصول المهاجرين غير الشرعيين.
وأضاف أن المهاجرين غير الشرعيين إلى بلادنا، ليسوا فقط يأتون بدون تأشيرة، ولكن أيضًا مع وثائق الهوية، مشيرا إلى أن هذا التصرف يسخر من إيطاليا، ويضفي الشرعية على العالم ليعاملنا كـ “جمهورية موز”.
وتابع قائلا: “سوف أطرح سؤالاً على الوزراء المعنيين لطلب توضيح، حيث إنه من واجب الحكومة أن تقدم تفسيرات على الفور لهذه القصة غير المقبولة”.
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