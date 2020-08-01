سيناتور إيطالي: العالم يعاملنا في ملف المهاجرين كـ«جمهورية موز»

أكد السيناتور إنريكو أيمي، زعيم حزب “فورزا إيطاليا” في لجنة الشؤون الخارجية في مجلس الشيوخ الإيطالي على مواصلة بلاده مواجهة المهاجرين غير الشرعيين على شواطئها، واصفا إياها بأنها “قصة غير مقبولة”.

وقال زعيم حزب “فورزا إيطاليا” في لجنة الشؤون الخارجية في مجلس الشيوخ الإيطالي :”الآن يسخرون منا، إذا كان لدينا قدر ضئيل من الكرامة، فسيتعين علينا أن نبدأ في مواجهة وصول المهاجرين غير الشرعيين.

وأضاف أن المهاجرين غير الشرعيين إلى بلادنا، ليسوا فقط يأتون بدون تأشيرة، ولكن أيضًا مع وثائق الهوية، مشيرا إلى أن هذا التصرف يسخر من إيطاليا، ويضفي الشرعية على العالم ليعاملنا كـ “جمهورية موز”.

وتابع قائلا: “سوف أطرح سؤالاً على الوزراء المعنيين لطلب توضيح، حيث إنه من واجب الحكومة أن تقدم تفسيرات على الفور لهذه القصة غير المقبولة”.