وزير الصحة يطالب باتخاذ كافة الاجراءات الاحترازية المشدده في البلديات

البيضاء 01 أغسطس 2020 (وال) – دعا وزير الصحة بالحكومة الليبية وعضو اللجنة العليا لمكافحة وباء كورونا الدكتور سعد عقوب رؤساء وأعضاء اللجنة الاستشارية الطبية في البلديات تنفيذ كافة الاجراءات الاحترازية المشدده للوقاية من فيروس كورونا المستجد .

وزير الصحة طالب المواطنين، بضرورة الحرص على النظافة الشخصية مع الحفاظ على غسيل الأيدى بشكل مستدام وتطهيرها جيدًا والبعد عن الزحام والتجمعات والأماكن التى تفتقد للتهوية الجيدة لتلافى أى عدوى محتملة للفيروسات بما فيها فيروس كورونا مع ضرورة تجنب ملامسة العينين والأنف والفم باليد واستخدام المناديل عند السعال والعطس والتخلص منها فى سلة النفايات ثم غسل الأيدى جيدا مع ضرورة التبليغ العاجل علي اي حالة اشتباه تحمل أعراض فيروس كروونا المتمثلة في ارتفاع درجة الحرارة وجفاف الحلق والسعال الجاف.

مشدد على كافة اللجان الاستشارية الطبية وفرق الرصد والتقصي والاستجابة السريعة ضرورة توخي الحيطة والحذر لكافة الكوادر الصحية للوقاية من فيروس كورونا ومتابعة كافة المخالطين، وحجر المنطقة التي سجلت بها الحالات وتقليل السفر للمناطق ذات الاختطار العالي بتعاون مع كافة السلطات الصحية والأمنية، والقوات المسلحة، ورفع درجة الاستعداد القصوي لدي فرق الرصد والتقصي والاستجابة السريعة .

ودعا وزير الصحة “المواطنين إلى المزيد من التعاون مع الجهات ذات العلاقة، و تطبيق إجراءات الحجر المنزلي للوقاية من الفيروس لضمان سلامة الموقف الصحي في ليبيا “

وأوصي الوزير المواطنين وكافة الجهات العامة والخاصة ذات العلاقة في وضع خطتها إلى العمل بوقف كل المعارض الثقافية ومنع إقامة المناسبات الرسمية أو الاجتماعية، تجنباً لتوفير أسباب العدوى بين الأشخاص.

وأكد على أهمية تجنب الاحتكاك بالمشتبه فى إصابتهم بأى عدوى والحرص على ارتداء الكمامات في أماكن التجمعات المتمثلة بالمصارف والأسواق العامة خلال فترات التجوال مشيرًا إلى أنه يحمل منفعة محتملة كـ”إجراء احترازي لمنع انتشار المرض” مع ضرورة تنظيف اليد طوال اليوم كإجراء احترازى للحد من أى إصابات فيروسية وذلك وفقا للأدلة الإرشادية لمنظمة الصحة العالمية، مع اتخاذ كافة الإجراءات الوقائية حسب اللوائح الصحية الدولية، وإرشاداتً وزارة الصحة الليبية و منظمة الصحة العالمية.

وأكد وزير الصحة بأن الدولة الليبية قادرة على حماية أبنائها وتوفير كافة سبل الرعاية الطبية لهم، وذلك بتطبيق كافة التوصيات الصادرة عن السلطات الصحية بالبلديات فضلاً عن اتخاذ كافة الإجراءات والتدابير اللازمة لمنع انتشار الامراض الوبائية أو المعدية لليبيا و ان ما تقوم به اللجنة العليا لمكافحة وباء كورونا و وزارة الصحة هو من مصلحتكم ومصلحة الاخرين. (وال – البيضاء)

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