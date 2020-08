المحجوب: تركيا مستمرة في إرسال المرتزقة ومسؤولو الوفاق لا يهمهم مصير الشعب

قال مدير إدارة

التوجيه المعنوي بالجيش، خالد المحجوب، من يعتلون كراسي السلطة في طرابلس، لا يهمهم

مصير الشعب، وغير معنيين باستقرار الأوضاع في ليبيا، وعلى رأسهم مدير المؤسسة الوطنية

للنفط التابعة لحكومة الوفاق غير المعتمدة، مصطفى صنع الله.

وأضاف المحجوب

في تصريح صحفي أن المؤسسة الوطنية للنفط ترفض أي تفتيش من بعثة الأمم المتحدة للدعم،

خشية الكشف عن إنفاقها غير القانوني لعائدات النفط.

وتابع المحجوب أن تركيا مستمرة في إرسال المرتزقة، والشعب السوري يعاني من فقدان رجاله بسبب رغبات شريرة لدى النظام التركي بالهيمنة، وإعادة عجلة الزمن إلى الوراء، مشيرا إلى أن عصابات تركية تمتهن خطف الأطفال السوريين لغرض تجنيدهم وإرسالهم للقتال في ليبيا.

وأكد المحجوب أن خلافات حادة وقعت بين القوات التركية المسيطرة على مدينة مصراتة، وقرابة 40 ضابطا إيطاليا من لواء جولياني الطبي، وطائرة إيطالية من نوع “لوكهيد” C130 المتخصصة في الشحن والنقل أقلعت من قاعدة يبزا الإيطالية تحمل على متنها قرابة 40 ضابطا إيطاليا متوجهين لمدينة مصراتة، مبينا أن المستشارين العسكريين الأتراك المسيطرين على المدينة طردوا الضباط الإيطاليين ومنعوهم من الدخول والقيام بالمهمة التي كلفتهم بها سلطات بلادهم، والمتعلقة بالمستشفى الميداني الذي أنشأته إيطاليا قبل عامين في الكلية الجوية مصراتة الموجودة بوسط المدينة.

