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المحجوب: تركيا مستمرة في إرسال المرتزقة ومسؤولو الوفاق لا يهمهم مصير الشعب

تم النشر منذُ ساعة واحدة
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مصدر الخبر / قناة ليبيا 24
قناة ليبيا 24
مصدر الخبر / قناة ليبيا 24

قال مدير إدارة
التوجيه المعنوي بالجيش، خالد المحجوب، من يعتلون كراسي السلطة في طرابلس، لا يهمهم
مصير الشعب، وغير معنيين باستقرار الأوضاع في ليبيا، وعلى رأسهم مدير المؤسسة الوطنية
للنفط التابعة لحكومة الوفاق غير المعتمدة، مصطفى صنع الله.

وأضاف المحجوب
في تصريح صحفي أن المؤسسة الوطنية للنفط ترفض أي تفتيش من بعثة الأمم المتحدة للدعم،
خشية الكشف عن إنفاقها غير القانوني لعائدات النفط.

وتابع المحجوب أن تركيا مستمرة في إرسال المرتزقة، والشعب السوري يعاني من فقدان رجاله بسبب رغبات شريرة لدى النظام التركي بالهيمنة، وإعادة عجلة الزمن إلى الوراء، مشيرا إلى أن عصابات تركية تمتهن خطف الأطفال السوريين لغرض تجنيدهم وإرسالهم للقتال في ليبيا.

وأكد المحجوب أن خلافات حادة وقعت بين القوات التركية المسيطرة على مدينة مصراتة، وقرابة 40 ضابطا إيطاليا من لواء جولياني الطبي، وطائرة إيطالية من نوع “لوكهيد” C130 المتخصصة في الشحن والنقل أقلعت من قاعدة يبزا الإيطالية تحمل على متنها قرابة 40 ضابطا إيطاليا متوجهين لمدينة مصراتة، مبينا أن المستشارين العسكريين الأتراك المسيطرين على المدينة طردوا الضباط الإيطاليين ومنعوهم من الدخول والقيام بالمهمة التي كلفتهم بها سلطات بلادهم، والمتعلقة بالمستشفى الميداني الذي أنشأته إيطاليا قبل عامين في الكلية الجوية مصراتة الموجودة بوسط المدينة.

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تعليقات

  • البركه فيك انت يا منقد الشعب الليبيى مش انت وحمارك حفرة التر وبغلك الاعاقل والا صالح تعيطوا ليل ونهار للمجرم سوسة مصر القبيحه ان يحضر مرتزقته لابادة الليبين والليبيات اقول مرتزقته لان الجيش المصرى الطاهر استنكر نية التدخل الارهابى فى ليبيا من قبل سوسة مصر ويرلمانها المليء باالخولات متل خولات برلمان طبرق انشاء الله ربنا يشفى فتحات شروجكم من عزق لواطة خنازير الجزيرة فى دولة المعرصين الامارات ودولة الموبنه فى السعوديه ….فيق يابغل على روحك قبل ما يضحى بك حفرة التر على يد اكبر ارهابى فى العالم الورفلى واهل ورفله الاشراف منه براء….

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  • انتم لوكان عندكم جيش ماقعدتم 14 شهر على مشارف طرابلس ودمرتم ارزاق الناس وهربتم … أنتم من ملة واحدة وهي ملة اليهود جميعكم يعمل لمصلحة اليهود يايهود .

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