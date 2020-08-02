في أول وثاني أيام العيد.. 639 حالة بين حروق وإصابات بآلات حادة في طرابلس ومصراتة

استقبل مستشفى جراحة الحروق والتجميل، بالعاصمة، 420 حالة من بينها إصابات حروق نتيجة استخدام البنزين لإشعال فحم شواء اللحوم، وإصابات نتيجة الاستخدام الخاطئ، وعدم الحرص والانتباه، عند استخدام الآلات الحادة في عمليات ذبح وتقطيع لحوم الأضاحي.

وأوضحت وزارة الصحة في حكومة الوفاق، أن عدد العمليات الجراحية التي أجريت لحالات الإصابات، بلغت 150 عملية جراحية، وتم إيواء 6 حالات أخرى بقسمي العناية الفائقة والحروق نتيجة تعرضها لحروق بنسب متفاوتة، وغادرت باقي الحالات المستشفى بعد تلقيها الرعاية الطبية اللازمة.

وأشارت الوزارة، قسم “الحوادث والطوارئ” بمركز مصراتة الطبي، استقبل خلال اليومين الأول والتاني من أيام عيد الأضحى، 209 حالة أصيبت بجروح بسيطة ومتوسطة نتيجة الاستخدام الخاطئ للآلات الحادة.

وأضافت وزارة الصحة في حكومة الوفاق، بلغ عدد حالات الحروق والإصابة بآلات حادة التي استقبلها مستشفى جراحة الحروق والتجميل خلال اليوم الأول من عيد الأضحى خلال عام 2018 أربعمائة وخمسة وأربعين إصابة تفاوتت بين المتوسطة والطفيفة، فيما استقبل المستشفى ثلاثمائة وخمسين إصابة في أول أيام عيد الأضحى عام 2017.

وسجّل المستشفى استقبـال 500 حالة حروق نتيجة استخدام البنزين لإشعال فحم الشواء، وإصابات بآلات حادة خلال اليومين الأول والثاني من عيد الأضحى عام 2016.

وخلال عام 2015 بلغت إحصائية الجروح التجميلية جرّاء ذبح الأضاحي خلال أيام عيد الأضحى بمستشفى جراحة الحروق والتجميل بطرابلس، 653 إصابة، فيما استقبل المستشفى 43 حالة حرق.

وخلال اليومين الأول والثاني من عيد الأضحى عام 2014 استقبل مستشفى جراحة الحروق والتجميل 602 حالة لإصابات متفاوتة بين البسيطة والمتوسطة، نتيجة استخدام البنزين لإشعال فحم الشواء والاستخدام الخاطئ للآلات الحادة في عمليات الذبح والتقطيع للحوم الأضاحي.

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