توقعات الطقس: درجات الحرارة سترتفع تدريجيًا بدءًا من اليوم على المنطقة الغربية

ذكرت جمعية رؤية لهواة الفلك، أن درجات الحرارة سترتفع تدريجيًا، بدءًا من اليوم الأحد، على بعض مناطق ساحل غرب طرابلس، وسهل الجفارة، والجبل الغربي، وقد تصل درجات الحرارة إلى 40 مئوية.

وفي ذات الشأن، أشارت إحدى الصفحات المهتمة بالمناخ “طقس ليبيا”، أن كُتلة هوائية ستؤثر هذه الأيام على المنطقة الغربية، تسبب في ارتفاع تدريجي في درجات الحرارة، بحيث يصبح هذا الارتفاع ملحوظ أكثر خلال أيام الأحد والأثنين والثلاثاء في منتصف الأسبوع.

وأضافت “طقس ليبيا”، أن درجات الحرارة، ستُسجّل في نهاية الثلاثينات مئوية بالمناطق الساحلية، في حين ستكون في بداية الأربعينيات مئوية بالمناطق الداخلية والجبلية، ولن تتأثر المناطق الشرقية بهذه الكتلة الهوائية الساخنة.

وتابعت: “الرطوبة ستكون عالية جدا على أغلب المناطق، مع أجواء جميلة جدا للبحر وملائمة للإصطياف بشكل واضح خلال بداية ومنتصف الأسبوع”.

وعن الجهة الرسمية في ليبيا، المتمثلة بالمركز الوطني للأرصاد، فلم يُصدر أي نشرات منذ يومين.

ويتخوّف بعض أهالي المنطقة الغربية، أن يتسبب ارتفاع درجات الحرارة، في استمرار انقطاع الكهرباء، الذي يتزامن كل عام مع فصلي الشتاء والصيف.

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