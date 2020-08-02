ليبيا الان

بادي: شبابنا عازمون على هزيمة دول «محور الشر»

تم النشر منذُ 4 ساعات
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مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24
صحيفة الساعة 24
مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24

وجه صلاح بادي آمر مليشيا الصمود والمعاقب دوليا والمتهم الرئيسي بحرق مطار طرابلس بطائراته عام 2014، رسالة في يوم العيد لمن أسماها بـ«دول محور الشر» التي «تآمرت» على ليبيا، مشيرا إلى أن شبابهم عازمون على هزيمتهم، بحسب وصفه.

وقال بادي في مقطع فيديو مصور، نشرته قناة «فبراير» الناطق لما يسمى بـ«ثوار فبراير»: “أحيي في هذا اليوم «أبطالنا» الذين هم في الثغور صامدون ثابتون، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يزيدنا ثباتا وعزيمة حتى ندحر هذا «العدوان» ودول «محور الشر» التي تجمعت ضدنا”، على حد قوله.

وأضاف “نقول لهؤلاء «الحاقدون» أن هؤلاء الشباب عازمون إن شاء الله على هزيمتهم قريبا، ونسأل الله أن يجعل في هذا اليوم «نصرا عزيزا» وأن يتقبل «شهداءنا» ورفاقنا الأبرار الذي اختارهم أن يكونوا في عليين وأن يربط على قلب كل أم فقدت حبيبها وابنها وقدمته ليكون «حرا وبطلا وفارسا» يذود عن هذا الوطن”، بحسب قوله.

وتابع “نسأل الله أن يبارك في كل خطوة من خطواتنا وأن يبارك في حرائرنا اللاتي ربين هؤلاء الأشبال الذين وقفوا ولقنوا «الأعداء» درسا لن ينسوه أبدا، ونسأل الله أن يبعد عنا كل شر”، وفقا لقوله.

واستطرد “نقول لـ«الفاغنر والجنجويد والأوباش» أنهم لن ينالوا من عزائمنا، فنحن سائرون على طريق «الأبطال والأفداد والرجال» الذين ضحوا، ونبارك ونهنئ كل «حر» وقف في وجه «الأعداء». وندعو أن يكون هذا الوطن «عزيزا بسيادة» ومرموق بين الأوطان بـ«رجاله»”، على حد تعبيره.

وأشار إلى أن من أراد بهذه البلاد خيرا، نسأل الله أن يوفقه، متابعا “ومن أراد بهذه البلاد وأهلها شرا، نسأل الله أن يجعل دائرة السوء عليه”، بحسب زعمه.

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الغزو التركي المليشيات صلاح بادي محور الشر مليشيات السراج

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صحيفة الساعة 24

صحيفة الساعة 24

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تعليقات

  • ماهو وبش إلا الذي لا يعرف هل جده الاكبر الانكشاري التركي الذي واقع جدته الكبري هل هو أنكشاري بلغاري الآصل أو يوغسلافي الآصل أو من البوسني الآصل لأن تركيا في ذاك الزمن كانت كلما تحتل بلد نصراني من بلاد البلقان تأخذ الاطفال الايتام فيها وتراعهم في معسكرات خاصه حتي يكبروا ويشبوا علي العقيده القتاليه التركيه ويظل ولائهم لتركيا لأنهم لا يعرفون أصلهم الحقيقي ثم دفعت بهم لاحتلال ليبيا ومن ثم بعض الهؤلاء الانكشاريين أغتصبوا نساء ليبيا فتوالدت في ليبيا فئه من الناس غير معروفي الاب وسلالتهم هم الذين لا يعرفون يعرفون من هو جدهم فمن هم الاوباش يا بادي وهل تعرف اسم جدك وهل هو بلغاري او يوغسلافي او من اي مله كان

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  • لولا سيدك أردوغان لكنت ستة أقدام تحت الأرض يااغبي خلق الله
    لعنة الله على أشباه الرجال امتالك
    ديوث خائن

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  • هذا المدعو صلاح بادي – يتدخل في أشياء ستسبب في قطع راْسه وتعليقه في مصرانة عند اهله اليهود – هذا سبب في احراق مطار يتكلف بناءه حوالي سبعين مليون دولار – وحرق طاءرات ايرباص ليبية من ممتلكات الدولة كل طاءرة تكلف حوالي عشرة ملايين دولار أمريكي – وكل هذا وهو مازال يتنفس ويتكلم ..؟!!!!
    لو ان البلاد فيها رجال حقيقين وقانون حقيقي – لكان هذا الحثالة صلاح بادي عظام نخرة في احد القبور – او مقيد مصل الكلب في احد السجون حتى يدفع ثمن تكاليف التخريب الذي سببه والعجز الذي سببه لمؤسسات الدولة الليبية .

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