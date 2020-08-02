المحجوب: تم ردع عناصر المرتزقة التي حاول التقدم الأيام الماضية

أكد مدير إدارة التوجيه المعنوي بالقوات المسلحة خالد المحجوب، أن الجيش أسقط جميع المسيرات التي تم رصدها في محيط انتشار القوات المسلحة.

وأكد المحجوب في مقابلة مع قناة الحدث تابعتها بوابة إفريقيا الإخبارية، أنه تم ردع عناصر المرتزقة التي حاولت التقدم خلال الأيام الماضية تم التعامل مع الأرتال التي حاولت التقدم مضيفا من غير المقبول أن نترك ليبيا في يد الإرهاب أو الأتراك مشيرا إلى أن تركيا وقطر ترسلان الأسلحة والإرهابيين منذ 2014.

وحول المخاوف من أن تصبح ليبيا بؤرة للإرهاب أكد المحجوب أن المناطق الخاضعة لسيطرة الجيش خالية من الإرهاب مبينا أن الجيش كاد أن ينهي وجودهم في العاصمة طرابلس لولا التدخل التركي واحتراما للإرادة الدولية.