ليبيا الان

سفارة كندا بعد حكم سجن بوزريبة: حرية الإعلام مهمة للشفافية والمصالحة في ليبيا

تم النشر منذُ 26 ثانية
اضف تعليقاً
مصدر الخبر / بوابة الوسط
بوابة الوسط
مصدر الخبر / بوابة الوسط

انضمت السفارة الكندية في ليبيا إلى الأصوات الداعية إلى حرية الإعلام، على خلفية صدور حكم من محكمة عسكرية ببنغازي بسجن الصحفي إسماعيل بوزريبة الزوي، لمدة 15 عامًا.

وكتبت السفارة عبر حسابها على موقع «تويتر»: «حرية الإعلام مهمة للشفافية والمساءلة والمصالحة في ليبيا».

تعليق السفارة على وضع الإعلام في ليبيا، جاء مصحوبا بإعادة نشرها تدوينات سابقة للبعثة الأممية في ليبيا، تعرب فيه الأخيرة عن قلقها جراء الحكم الصادر ضد بوزريبة.

وأعربت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، الجمعة، عن «استيائها وقلقها» من الحكم الصادر من قبل محكمة عسكرية في بنغازي بسجن الصحفي، إسماعيل بوزريبة الزوي، لمدة 15 عامًا، داعية إلى «الإفراج الفوري» عنه.

يمكن قراءة الخبر من المصدر من هنا

عن مصدر الخبر

بوابة الوسط

بوابة الوسط

شاهد جميع الاخبار المنشورة من هذا المصدر

قد يعجبــــك أيضـــاً

أضف تعليقـك