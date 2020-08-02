«برلماني تونسي»: «الغنوشي» يخدم أجندة خارجية ستدمر بلادنا والمنطقة

قال النائب في البرلمان التونسي مجدي بوذنية، إنهم طالبوا بخلع راشد الغنوشي، من رئاسة البرلمان، خاصةً في ظل أنه يخدم أجندة خارجية لتنظيم الإخوان تعمل على تدمير البلاد والمنطقة.

أضاف “بوذنية” في مداخلة مع قناة العربية، اليوم الأحد: “الغنوشي يخدم أجندة خارجية لا علاقة لها بتونس ولا علاقة لها بمصالح هذه البلاد، وهذا كان من بين الأسباب التي أدت إلى مطالبتنا بخلعه من رئاسة البرلمان، وطالما بقي في رئاسة هذا البرلمان سيظل هذا الرجل يشتغل ويعمل وفق أجندة خارجية”.

وتابع النائب في البرلمان التونسي قائلاً في مداخلة رصدتها “الساعة 24”: “الغنوشي يعمل لأجندة إخوانية ستدمر تونس وتدمر المنطقة العربية بأكملها، لذا يجب التحرك لخلعه من هذا المنصب فوراً”.