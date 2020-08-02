الناطق باسم حكومة الوفاق يهاجم الإمارات ويصفها بـ “دولة الرعاع”

أخبار ليبيا24

هاجم الناطق الرسمي باسم حكومة الوفاق، مهند يونس، دولة الإمارات العربية المتحدة ووصفها بأنها عبارة عن “تجمع سكاني مجهول الأصل ومعدوم الهوية”، موجها الشكر لتركيا على وقوفها إلى جانب حكومة الوفاق.

أتى ذلك في رد على تغريدة، كتبها وزير الدولة الإماراتي للشؤون الخارجية، أنور قرقاش، يوم السبت، انتقد فيها تهديد وزير الدفاع التركي، خلوصي أكار، قبل أيام على دولة الإمارات.

وقال يونس، يوم الأحد على تويتر، “الليبيون ذاكرتهم قوية، لا ينسون من أحسن إليهم، كما أنهم لا ينسون من آذاهم”. وأضاف، “لتركيا كل الشكر على موقفها، ولكن الرد على “دولة الرعاع” وغيرها سيكون ليبياً خالصاً”.

وتابع في نفس التغريدة، “الليبيون لن يعجزوا عن تأديب تجمع سكاني مجهول الأصل ومعدوم الهوية كالإمارات. الرد سيكون ليبيّاً يا رعاع الجزيرة”.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من اخبار ليبيا 24