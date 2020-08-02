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الناطق باسم حكومة الوفاق يهاجم الإمارات ويصفها بـ “دولة الرعاع”

تم النشر منذُ ساعة واحدة
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مصدر الخبر / اخبار ليبيا 24
اخبار ليبيا 24
مصدر الخبر / اخبار ليبيا 24

أخبار ليبيا24

هاجم الناطق الرسمي باسم حكومة الوفاق، مهند يونس، دولة الإمارات العربية المتحدة ووصفها بأنها عبارة عن “تجمع سكاني مجهول الأصل ومعدوم الهوية”، موجها الشكر لتركيا على وقوفها إلى جانب حكومة الوفاق.

أتى ذلك في رد على تغريدة، كتبها وزير الدولة الإماراتي للشؤون الخارجية، أنور قرقاش، يوم السبت، انتقد فيها تهديد وزير الدفاع التركي، خلوصي أكار، قبل أيام على دولة الإمارات.

وقال يونس، يوم الأحد على تويتر، “الليبيون ذاكرتهم قوية، لا ينسون من أحسن إليهم، كما أنهم لا ينسون من آذاهم”. وأضاف، “لتركيا كل الشكر على موقفها، ولكن الرد على “دولة الرعاع” وغيرها سيكون ليبياً خالصاً”.

وتابع في نفس التغريدة، “الليبيون لن يعجزوا عن تأديب تجمع سكاني مجهول الأصل ومعدوم الهوية كالإمارات. الرد سيكون ليبيّاً يا رعاع الجزيرة”.

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اخبار ليبيا 24

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تعليقات

  • ماذا نتوقع من امعة لاوزن له بعد ان باع السراج ليبيا للمعتوه وهو مجرد كلب مسعور ينبح لصالح سيده وهو اصلا غير شرعى لان تعيين متحدث باسم حكومة الوفاق يتطلب موافقة اعضاء المجلس الرئاسى التسعة وهذا مستحيل اما الامارات فنموذج ناجح لدولة عربية متقدمة جدا تصنع اقمار صناعية وترسل مسبار للمريخ وتفتتح مفاعل نووى وبها اعلى برج فى العالم بينما فى ليبيا يتظاهر سكان طرابلس لطلب توفير الكهرباء والامن بينما اموالهم ينهبها السلطان التركى بمشاركة فاسد السراج وعصابته صحيح اللى اختشوا ماتوا

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  • انتم مجهولى الهوية ياميبون وزامل فمكانك هناك تتناك من الاتراك المغول ولو بحثت فى اى قاموس عن معنى اتراك لوجدها جمع من المغول والكل يعرف همجية المغول حتى هزموا على يد الجيش المصرى الذى حقق انتصارت على الدولة العثمانية وكاد ان يسقطها لولا تدخل الانجليز مرتين لانقاذهم والثالثة تابته فهزيمة جيش الدعارة مع الناتوا المسيحى على يد جيش المسلمين ومقر قيادته دمشق امر محسوم حدده رسول الله منذ 1400 سنة مع افتتاح مدينة الكفر والضلال اسطنبول مسقط راس اردوغان من كس امه تنزيل فى شهر ابريل واقتسام غنائمها فهل يكذب احد احاديث رسول الله بصحيح مسلم

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  • من حدد الخط الاحمر ياحمار مصر ام الدنيا خير اجناد الارض الشقيق الاكبر للشعب الليبى ردا للجميل يوم وقف الجيش الليبى وشعب ليبيا العظيم مع مصر ضد اخوانكم الصهاينة ووقف الامارات والسعودية مع مصر ومنعت النفط عن الدول الغربية ما اعظم العرب عندما تتوحد صفوفهم فمصر وليبيا وسوريا جمعهم اتحاد واحد اتحاد الجمهوريات العربية وكان لهم علم واحد عندما كنت انت ياحقير طفل تافه ولازلت وكان العلم شبيه بعلم مصر مع استبدال النسر بصقر قريش الاصفر وهو شعار الجيش الوطنى حاليا ولا تنسى ياحمار ان النشيد الوطنى الليبى الحالى من الحان الموسيقار واللواء بالجيش المصرى محمد عبدالوهاب ياكلاب فالدم العربى يحن اما الخونة امثالكم انجاس لايستحقوا سوى الرجم فى ميدان الشهداء

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  • الرعاع هم من نقلوا لاسيادكم الأتراك الإسلام وهذبوا سلوكهم وعلموهم المعاني النبيلة لكلمة الإسلام ….. أنهم العرب الذين نفتخر بالانتماء لهم من حطموا امبراطورية الروم والفرس ونشروا الإسلام في كافة أصقاع المعمورة …….
    هؤلاء البلاطجة الأتراك حقا لن ينساهم الليبيون ولم ينسوا ما قاموا به من جرائم موثقة ضد الشعب العربي الليبي واليوم يحاولون إعادة ليبيا إلى حكم عهود التخلف والجهل والأمية ولكن هيهات هيهات أنهم يحلمون وإن غدا لناظره قريب ……

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  • .يشير مفهوم زمن الرويبضة إلى جملة من التغيرات التي أخبر بها النبي محمد صلى الله عليه وسلم أمته في الحديث عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (سيَأتي علَى النَّاسِ سنواتٌ خدَّاعاتُ يصدَّقُ فيها الكاذِبُ ويُكَذَّبُ فيها الصَّادِقُ ويُؤتَمنُ فيها الخائنُ ويُخوَّنُ فيها الأمينُ وينطِقُ فيها الرُّوَيْبضةُ قيلَ وما الرُّوَيْبضةُ قالَ الرَّجلُ التَّافِهُ في أمرِ العامَّةِ) [صحيح]. يشير العديد من علماء الدين اليوم إلى أننا قد وصلنا إلى هذا الزمان، حيث السفيه يتكلم، وفي يده أمر أمته، في حين العاقل لا يجد له مكاناً بين أفراد أمته، وأكد النبي محمد صلى الله عليه وسلم بأنّ زمن الرويبضة هو علامة من علامات الساعة

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  • تشكر يا ميبون فى من سرق قوت الليبين واستعمرهم سابقا وقبض ١٨ مليار دولار مقابل بقاء زمرة الإخوان فى الحكم فلعنة الله عليك يا أحد الرعاع يا زامل يا عديم الكرامة والشرف تحارب فى اخوانك العرب وتشكر فى انكشارى معفن عميل الصهاينة فهذا ينم عن جهل مطبق فالعزة للعرب والموت والخنوع الرعاع من امتلاك يا مجهول النسب ( مهند يونس ) فحتى لقب لا يوجد لك ايها الحتالة المعتوه .

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