خاص ليبيا 24 .. معوض : سنعيد فرض حظر التجول في امساعد لمنع إنتشار كورونا

قال عميد بلدية امساعد، صالح معوض، أمس الأحد، إن فيروس

كورونا بدأ ينتشر فى ليبيا بشكل متزايد يوماً بعد يوم ، وذلك بسبب عدم التزام المواطنين بالإجراءات

الإحترازية والوقائية .

وأوضح معوض، فى تصريح خاص لليبيا 24 ، أنه لا يوجد مواطن

لايعي خطورة انتشار المرض فى الوقت الراهن، مطالبا بوقف المجاملات الإجتماعية مثل

المآتم والأفراح و التجمعات .

وأشار معوض إلى أن المجلس البلدي امساعد قرر إعادة فرض

حظر التجول بعد عطلة عيد الأضحى المبارك، مبينا أن الوضع الوبائى فى البلدية لا

يزال مطمئناً، حيث لم يتم تسجيل حالات إصابة بالفيروس إلا حالة واحدة قادمة من مصر

.

وطالب جميع المواطنين

التقيد بالإجراءات الإحتزازية والوقائية للحد من انتشار المرض فى البلدية .

