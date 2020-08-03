الأحوال المدنية بنغازي تطالب موظفيها بعدم التعامل مع المواطنين حال عدم ارتدائهم كمامات

طالبت مصلحة الأحوال المدنية بنغازي، أمناء مكاتب الاصدار و الفروع الخدمية بنغازي، و رئيس مكتب الوفيات بنغازي، و رئيس مكتب قيد ساقطي القيد وعقود الزواج، ورئيس مكتب العائدون والرعايا العرب الأجانب، ورؤساء الاقسام بإدارة فروع بنغازي، بعدم التعامل مباشرة مع المواطنين في ظل انتشار فيروس كورونا، و حفاظا على الموظف والمواطن من الاحتكاك ‏المباشر ‏.

وأضافت المصلحة فى إيجاز صحفى، أنه بناءا على تعليمات مدير مصلحة الأحوال المدنية فرع بنغازي عقيد اسامة محمد الدرسي، بشأن التعامل المباشر مع المواطنين في ظل انتشار فايروس كورونا و حفاظا على الموظف والمواطن من الاحتكاك المباشر، عليه يطلب منكم عدم التعامل مع المواطنين داخل السجلات المدنيه إلا بعد ارتداء المواطن للكمامة، و اتخاذ التدابير الاحترازية من مسافة الأمان المقرره من قبل لجنة الكورونا و التشديد على ذلك.

يذكر أن المركز الوطني لمكافحة الأمراض، أعلن اليوم الأحد، عن تسجيل 146 إصابة جديدة بكورونا و 3 حالات وفاة جديدة، مشيرا إلى أنه استلم يوم الأحد عدد (907) عينة موزعة علي النحو التالي، المختبر المرجعي لصحة المجتمع طرابلس عدد (472) عينة، مختبر فرع المركز الوطني مصراته عدد (290) عينة، مختبر المركز المرجعي زليتن عدد (80) عينة،مختبر مستشفى طرابلس الجامعي عدد (21) عينة،مختبر فرع المركز الزاوية عدد (40) عينة، مختبر فرع المركز سبها عدد (4) عينات.

وجاءت نتائج العينات كالتالي، عدد (761) عينة سالبة، عدد (146) عينة موجبة مفصلة كالتالي، عدد (69) حالات جديدة، عدد (77) حالات مخالطين، وسجل المركز الوطني لمكافحة الأمراض عدد ( 4) حالات تماثلت للشفاء فيما تم تسجيل عدد ( 3) حالات وفاة.