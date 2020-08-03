«الدفاع الإيطالية»: الأتراك «معدومي الضمير» لا يسمحون ‏لجنودنا بحمل السلاح في طرابلس

قالت وزارة الدفاع الإيطالية، يُحظر هبوط الجيش الإيطالي في ليبيا. أعيدوه للوطن فورا لأنه بدون تأشيرة دخول.

وأضافت الوزارة في بيان لها، الأحد، أنه “بعد ظهر أمس، هبطت طائرة عسكرية إيطالية، وهي هرقل C 130 قادمة من بيزا وعلى متنها 40 جنديًا، للقيام بعمليات دعم في في مصراتة في الساعة 17.30”.

واعتبرت الوزارة في بيانها أن منع قواتها الدخول إلى مدينة مصراتة، من قبل ضباط أتراك، شيء مهين لإيطاليا ولقواتها المسلحة، واصفة الأتراك بـ “معدومي الضمير”، لأنهم لا يسمحوا ‏للجنود الايطاليين بحمل أسلحتهم في العاصمة طرابلس.

وأشار البيان إلى أنه ” السلطات التركية رفضت السماح لبعض الجنود من كتيبة سيليو وجوليا بالهبوط، لأن تأشيرة الدخول كانت مفقودة في جوازات سفرهم”.

ونقلت وزارة الدفاع الإيطالية، في بيانها، تصريح عضو لجنة الشؤون الخارجية وزعيم حزب فورزا إيطاليا السيناتور إنريكو إيمي، الذي عبر فيه عن رأيه إزاء الواقعة، حيث قال: “قضية رفض عديمي الضمير، سخيفة وفي نفس الوقت مهينة لهم ولنا”، مضيفًا: “عادت قواتنا إلى بيزا بعد بضع ساعات بنفس الطائرة. الأخبار لا تصدق، وتعكس أن بلدنا لم يعد يحسب لها حساب على المستوى الدولي مقارنة بالولايات المتحدة”.

وأشار إنريكو إيمي، إلى أن هذه الواقعة إذا حدثت مع مشاة البحرية الأمريكية، لن يتم معاملتهم كما حصل مع الجنود الإيطاليين، معتبرًا مواصلة بلاده استقبال الآلاف من المهاجرين غير الشرعيين، عبر ليبيا، قصة غير مقبولة.

وأضاف: “الآن يسخرون منا، إذا كان لدينا قدر ضئيل من الكرامة، فسيتعين علينا أن نبدأ في مواجهة وصول هؤلاء المهاجرين”، متابعًا، أن “المهاجرين غير الشرعيين إلى بلادنا، ليسوا فقط يأتون بدون تأشيرة، ولكن أيضًا مع وثائق الهوية”.

ولفت إلى أن هذا التصرف يسخر من إيطاليا، ويضفي الشرعية على العالم ليعاملنا كـ “جمهورية موز”، على حد تعبيره، مردفًا “سوف أطرح سؤالاً على الوزراء المعنيين لطلب توضيح، حيث إنه من واجب الحكومة أن تقدم تفسيرات على الفور لهذه القصة غير المقبولة”.

وأكمل: “ليس هذا فقط، ففي طرابلس، يتم نزع سلاح رجال البعثة العسكرية الإيطالية Miasit، بما في ذلك الحراسة، لأن الليبيين لم يأذنوا لهم بتاتًا”، منوهًا إلى أن ذلك إشارات صغيرة وكبيرة لكنها خطيرة أيضا، حيث تؤكد أن “الأتراك لا يريدوننا في ليبيا”، وفق قوله.

وختم زعيم حزب فورزا إيطاليا تصريحه، بالإشارة إلى مقال كتبه فوستو بيلوسلافو، يفيد بأن الأتراك، وضعوا أنظارهم في مصراتة على المطار، حيث كان لروما مستشفى ميداني عسكري لسنوات.

وكانت وسائل إعلام إيطالية، تداولت، السبت، أن 40 جنديا إيطاليا ممن يعملون في المستشفى الميداني العسكري الإيطالي قد منعوا من دخول مدينة مصراتة بناء على أمر من القوات التركية المسيطرة على مطار الكلية الجوية بمدينة مصراتة، بحجة عدم امتلاكهم تأشيرات دخول.