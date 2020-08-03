حفتر يتوعّد تركيا بمعركة أخيرة… ويقلل من أهمية «المرتزقة»

جدد المشير خليفة حفتر القائد العام للجيش الوطني الليبي، تعهداته الرسمية والعلنية بالتصدي لتركيا فيما وصفه بمعركة أخيرة، كما توعد «المرتزقة» الذين جلبتهم من سوريا للقتال ضمن صفوف قوات حكومة «الوفاق» التي يترأسها فائز السراج في العاصمة طرابلس.

ووجه حفتر في أحدث ظهور إعلامي له هجوما عنيفا ضد تركيا، وقال لدى زيارته لكتيبة طارق بن زياد المقاتلة، ضمن تفقده لكافة وحدات الجيش للوقوف على جاهزيتها الكاملة، إن «المرتزقة القادمين من سوريا عبارة عن مجموعات مسترزقة لا وطن ولا عائل ولا صفة لهم إلا الاسترزاق». وأضاف مخاطبا قواته «عندما تواجهونهم في الميدان ستجدونهم فئرانا لا يستطيعون مواجهتك… هؤلاء المسترزقون الذين أتوا بهم من الخارج إذا رأيتم في التلفزيون كيف يتحركون انظروا إلى الطريقة التي يتحركون بها، تدل على أنهم ليسوا مقاتلين». وتابع «الليبيون لم يروا من الأتراك الذين بقوا نحو 300 سنة سوى الشر، والعبث والنهب وإجبار الناس على ما لا يستطيعون دفعه، وقتلوا وذبحوا».

ورغم أن حفتر اعتبر أن «الشعب الليبي هو الأصغر عددا في المنطقة وشمال أفريقيا تحديدا»، لكنه أضاف «نحن لهم بالمرصاد ولا نعرف التولي، ونعرف أن طردهم لا بد أن يكون هو الهدف الأساسي ولا نرضى أبدا بالاستعمار الذي عرفناه يوما واحدا أيام الأتراك الذين سلمونا إلى الطليان». وقال لم يكن تبقى سوى فترة بسيطة قد تكون ربما معركة وحيدة بيننا وبين هؤلاء الغزاة وسوف نلقنهم الدرس الذي يتفهمونه هم والآخرون الذين يراقبون من بعيد أهل ليبيا سهلة أم كومة من جهنم للأعداء. كما اجتمع حفتر لاحقا بكتيبة طارق بن زياد المقاتلة، ضمن جولته داخل مقر الكتيبة التي وقف فيها على الجاهزية والاستعداد لكافة الجنود، كما أشاد بالروح المعنوية العالية، والاستعداد والجاهزية الكاملة لقوات الجيش لتنفيذ أي أوامر تصدر إليهم لتحرير الأرض والعرض، على حد قوله.

منع الهبوط في المطار

إلى ذلك، برز أمس خلاف تركى – إيطالي حول السيطرة على مدينة مصراتة غرب البلاد، حيث طالبت لجنة الشؤون الخارجية في البرلمان الإيطالي، الحكومة الإيطالية بالحصول على توضيحات بشأن اعتراض القوات التركية في مصراتة لهبوط مجموعة من 40 عسكريا إيطاليا بمطار الكلية الجوية بالمدينة. واعتبرت اللجنة أن ما حدث للقوات الإيطالية غير مقبول وسخيف ودعت الحكومة الإيطالية لتقديم إيضاح فوري، بعدما تحدثت وسائل إعلام إيطالية عن منع القوات التركية دخول الجنود الإيطاليين ومطالبتهم بالعودة على متن نفس الطائرة التي هبطت بهم.

وقال مسؤول مقرب من حكومة الوفاق إنها على علم بما حدث، لكنه رفض الكشف عن المزيد من التفاصيل، فيما قالت مصادر بالجيش الوطني، إن هذا الخلاف يعكس تمدد سيطرة تركيا على مدينة مصراتة عسكريا بعدما حولتها إلى قاعدة لوجيستية وإدارية لقواتها وقوات حكومة الوفاق والمرتزقة الموالين لهما في التحضير لمعارك محتملة لاستعادة السيطرة على مدينة سرت. ولدى إيطاليا قوة عسكرية في مصراتة بحجة حماية وتأمين المستشفى العسكري الذي أقامته في المدينة لعلاج جرحى الحرب من قوات الوفاق، علما بأنه سبق للجيش الوطني أن طالب روما مرارا بسحب قواتها العسكرية من هناك واتهمها بدعم المتطرفين.

بدوره، ادعى العميد عبد الهادي دراه الناطق باسم غرفة عمليات تحرير وتأمين سرت والجفرة التابعة لحكومة الوفاق استمرار تدفق الدعم الروسي لمرتزقة «فاغنر» الموجودين في مدينتي سرت والجفرة، وقال في تصريحات تلفزيونية له أمس إن الدعم الروسي لحفتر ما زال مستمراً، مشيرا إلى رصد 5 طائرات شحن روسية من نوع يوشن محملة بالعتاد العسكري حطت أول من أمس في مطاري الجفرة وسرت. كما زعم وصول رحلات من سوريا إلى بنغازي تضم مرتزقة إلى المنطقة الشرقية والتراب الليبي. وكان العقيد محمد قنونو الناطق باسم قوات حكومة الوفاق قد اعتبر في تصريحات تلفزيونية مساء أول من أمس أن معركة سرت محسومة جوا وبرا وبحرا وما يؤخرها فقط انتظار التعليمات بالاقتحام.

تململ سكان طرابلس

إلى ذلك، ورغم إعلان مصادر الجيش الوطني أن العاصمة طرابلس شهدت أمس مظاهرات ضد حكومة الوفاق وتواجد المرتزقة السوريين الموالين لتركيا إلا أن مصادر أمنية وسكان محليين نفوا هذه التقارير وقالوا في المقابل إن حكومة الوفاق تفرض حظر تجوال كاملا على سكان العاصمة بسبب تداعيات وباء كورونا حيث تنتشر الأكمنة الأمنية وبوابات التفتيش. وكان خالد المحجوب مدير إدارة التوجيه المعنوي بالجيش الوطني قد اعتبر في تصريحات تلفزيونية أمس أن سكان العاصمة طرابلس بدأوا فيما وصفه بالتململ من ممارسات المرتزقة وانفلات الميليشيات، لافتا إلى اندلاع خلافات واشتباكات بين الطرفين، وقال إن إقامة تركيا منطقة خضراء في طرابلس أثار غضبا شعبيا.

وتواصل أمس مجددا شكاوى المواطنين في طرابلس من استمرار انقطاع التيار الكهربائي في المدينة على مدار اليوم بينما قالت وسائل إعلام محلية موالية لحكومة الوفاق، إن القوة المشتركة التابعة لها، بدأت اعتبارا من أمس في تأمين كافة محطات ومنشآت الشركة العامة للكهرباء من جنزور وحتى مصراتة بعد تكرار الاعتداء عليها طوال السنوات الماضية. وقدمت الشركة الحكومية للكهرباء في بيان لها أمس الشكر إلى القوة المشتركة على جهود تأمين 15 محطة بمنطقة طرابلس ومحطات توليد غرب طرابلس والرويس وشكشوك، مشيرة إلى أنه تم الاتفاق على تأمين محطات المنطقة الوسطى والجبل الغربي والمنطقة الغربية ومنع تكرار الاعتداءات المسلحة وإرجاع التيار الكهربائي بقوة السلاح لعدم حدوث الإظلام التام وانهيار الشبكة الكهربائية، وتوزيع طرح الأحمال بالتساوي بين المدن والمناطق.

والى جانب انقطاع الكهرباء بصورة منتظمة تعاني العاصمة أيضا من أزمة وقود، حيث تنتشر طوابير المواطنين حول محطات الطاقة في المدينة منذ أيام.