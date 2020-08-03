العبدلي يتفقد محطة كهرباء جنوب طرابلس الغازية

قام رئيس مجلس إدارة الشركة العامة للكهرباء المهندس وئام العبدلي ورئيس اللجنة التسييرية لشركة الخدمات العامة طرابلس، بزيارة ميدانية لمحطة كهرباء جنوب طرابلس الغازية، برفقة عضو مجلس الإدارة المهندس عبد الحكيم الفرجاني ومدير إدارة توزيع طرابلس المهندس عبدالله حمودة وبحضور مدير محطة جنوب طرابلس الغازية المهندس ناجي أبوزقية.

وأوضحت الشركة أن الزيارة، تأتي لمتابعة انطلاق أعمال إزاحة مكب القمامة المحاذي للمحطة، حيث يعتبر هذا المكب أحد أهم المعوقات التي تعانى منها المحطة والعاملين بها مند فترة طويلة، بسبب آثارها السلبية بسبب تكدس القمامة واحتراقها وانبعاثات الأدخنة الكثيفة الناتجة عن عملية حرق القمامة.

وأشارت الشركة العامة للكهرباء، أن الحرائق بمكب القمامة، أدى الى انخفاض كفاءة وحدات الانتاج وخروجها عن الخدمة بشكل متكرر الأمر الذى أجهد فرق التشغيل والصيانة في إعادة تشغيل الوحدات والتكاليف المالية الباهظة ، عند تغيير المصفيات ناهيك عن الروائح الكريهة المنبعثة والتي أضرت بصحة العاملين بالمحطة.

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