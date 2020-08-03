مديرية أمن طرابلس تتابع مدى الإلتزام بتطبيق قرار الحظر الكلي

قام رئيس شؤون المراكز بمديرية أمن طرابلس العميد أحمد غيث، بجولة تفتيشية على مراكز الشرطة التابعة للمديرية، لمتابعة سير العمل الأمني فيها، ومدى تطبيق قرار الحظر الكلي من قبل التمركزات الأمنية الموجودة أمام كل مركز شرطة وذلك تنفيذا للقرار المجلس الرئاسي الاخير القاضي بحظر التجول لمدة خمسة أيام ابتداء من اول ايام العيد، للحد من انتشار فيروس الكورونا.

واطلع العميد أحمد غيث، تشديد الإجراءات الأمنية الخاصة بتطبيق الحظر، في العاصمة.

وفي وقت سابق، قام مدير الأمن العميد الدكتور أسامة عويدان، بجولة تفقدية لمركز شرطة عين زارة، للوقوف على أعمال الصيانة والتي دخل فيها المركز عقب انتهاء الاشتباكات، في المنطقة حيث رافقه في الجولة رئيس مركز شرطة عين زارة و اطلع فيها على ما تم انجازه و استمع لشروح عن الخطوات التي سيتم إنجازها وفق جدول زمني أعد بالخصوص.

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