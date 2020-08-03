صحة الوفاق تُحيل حادثة مستشفى طرابلس الجامعي للتحقيق

أصدرت وزارة الصحة بحكومة الوفاق، أمرًا بالتحقيق تجاه واقعة إهمال تسببت في عطل أحد أهم الأجهزة الخاصة بعلاج مرضى الأورام داخل مستشفى طرابلس الجامعي.

وعلّق مدير إدارة الشؤون الطبيّة الطاهر عبد العزيز سليمان، حول الواقعة، بقوله “تفاجأنا بحدوث تسرب للمياه داخل المستشفى، الأمر الذي تسبب في غرق المعجل الخطي الخاص بالعلاج الإشعاعي لمرضى الأورام بمستشفى طرابلس الجامعي بعد أن تمت صيانته قبل حوالي 6 أشهر ليقدم الخدمات العلاجية لحوالي أربعين مريضًا”، وفقا لما نقله المكتب الإعلامي للوزارة.

وأشارت الوزارة، على الرغم من الجهود الاستثنائية التي بذلتها وزارة الصحة خلال المدة الماضية، وقيامها بدفع مبالغ مالية كبيرة من أجل تأمين علاج مرضى الأورام بالداخل، وجلب العمالة الأجنبية المتخصصة في صيانة المعجل الخطي، بعد رفضهم المجيء إلى ليبيا في ظل الأوضاع الصعبة التي تشهدها البلاد، إلا أن تلك الجهود لم تقابل بالاهتمام والمتابعة وفق المستوى المطلوب من القسم المختص بمستشفى طرابلس الجامعي.

وأضافت وزارة الصحة في حكومة الوفاق، أنه تم تحويل الحالات إلى “المعهد القومي لعلاج الأورام” بمدينة صبراته كإجراء طارئ خلال الوقت الراهن.

وتمكنت وزارة الصحة مؤخرًا من تشغيل معجل خطي جديد بالمعهد القومي لعلاج الأورام بمدينة صبراته، يتميز بأحدث التقنيات العلاجية، بعد توقف وحدة الكوبلت القديمة منذ ما يقارب العشر سنوات.

وكانت الوزارة قد أعلنت، عن استئناف تقديم خدمات العلاج الإشعاعي بالمعهد كأهم حدث لها خلال عامي 2019-2020 في ظل تنفيذ خطة الوزارة التي أطلقها «الوكيل العام» لوزارة الصحة والرامية لدعم الخدمات التي يقدمها القطاع الصحي العام وتوطين العلاج بالداخل.

واختتمت الوزارة بالقول: “قرّرنا إحالة الموضوع للتحقيق في الشقين الجنائي والمدني لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المقصرين، حفاظًا على المال العام ومقدّرات الدولة”.

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