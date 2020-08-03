خبير أوروبي: الدور المغربي في ليبيا حيادي

وصف كورت دوبوف، المتخصص في الجغرافية السياسية للنزاعات، الدور المغربي في النزاع الليبي بالحيادي، وبأن “المغرب، الذي لا ينتمي لهذا المعسكر أو ذاك، وهو البلد الوحيد في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا الذي يتفق مع الطرفين المتنازعين في ليبيا”.

واضاف رئيس تحرير الجريدة الإلكترونية (EUobserver)، الذي حل ضيفا، مساء السبت، على برنامج إفريقيا-أوروبا، الذي تبثه قناة (ميدي 1 تي في) المغربية، أن أهمية المغرب في النزاع الليبي “تكمن في حياده”، بالإضافة إلى كون “المملكة البلد الوحيد في شمال إفريقيا الذي ليس له حدود مع ليبيا”.

وشدد المستشار السابق والناطق الرسمي باسم الوزير الأول البلجيكي غي فيرهوفستات، على أن النزاع الليبي يجب أن يحل من خلال دور “مهم جدا” للمغرب، حاثا على “ضرورة منح وزن دولي أكبر للرباط حتى تمكن القيام بشيء ما في النزاع الليبي”.

وكشف ان الوضع الحالي في ليبيا، معقد بسبب ” المشاكل الكبرى لهذا البلد وانقسام الاتحاد الأوروبي، بسبب قضايا مرتبطة بالنفط”، لهذا، يضيف دوبوف، “لم يكن في مقدور أوروبا فعل أي شيء في ليبيا، ولم تتمكن قط من الدفع نحو إيجاد حل”.

وبخصوص الخطر الإرهابي لتنظيم “داعش” الذي يخيم على ليبيا، قال دوبوف إن الإرهاب لا يزال ينشط في هذا البلد مستفيدا من حالة عدم الاستقرار، وهو ما يشكل تهديدا للمنطقة وأوروبا على السواء.

أما بالنسبة إلى رهان تدفق المهاجرين نحو أوروبا، أشار الخبير إلى أنه لا أحد يريد “أزمة هجرة جديدة”، كتلك التي عرفتها أوروبا في عام 2015.