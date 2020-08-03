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دراه : سندخل سرت سلمياً أو بالقتال

تم النشر منذُ 45 دقيقة
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مصدر الخبر / اخبار ليبيا 24
اخبار ليبيا 24
مصدر الخبر / اخبار ليبيا 24

أخبار ليبيا 24  – متابعات

قال الناطق باسم غرفة عمليات تحرير سرت – الجفرة، التابعة لحكومة الوفاق، العميد عبد الهادي دراه، إنه رغم التصريحات بأن هناك حوارا وجهودا تبذل ومساعي من الأمم المتحدة والمجتمع الدولي لوقف الحرب، ما زالت الدول العظمى تدعم من أسماه “المتمرد”، دون أن يسميه.

دراه أشار في مقابلة مع قناة “الجزيرة” القطرية، إلى أن قوات الرصد التابعة للوفاق، رصدت أمس هبوط 5 رحلات بين سرت والجفرة قادمة من بنغازي ومن سوريا محملة بكافة أنواع الأسلحة والمعدات، متهماً روسيا بدعم حفتر على الملأ وأمام العالم.

وأوضح أن قوات الرصد رصدت رحلات جوية ما بين سوريا ومطار بنينا الدولي، ووصول رحلتين عبر طيارات يوشن عسكرية، كذلك رحلتين إلى مطار الأبرق، شرق مدينة بنغازي، مؤكداً أن هذا دليل على الدعم الروسي لحفتر وعصابته، وفق وصفه.

أما عن الأجواء الميدانية، لفت دراه، إلى إنها مستقرة وإلى أن المدينة شهدت أجواء العيد، قائلا “قواتنا جاهزة وعلى أهبة الاستعداد، وننتظر القرارات والتعليمات، تاركين الفرصة للسياسيين لعلهم يجدون حلا سياسيا تنسحب من خلاله قوات المتمرد وقوات المرتزقة الروس من منطقة سرت، وتأمين المدينة ودخولها سلمياً، حتى لا تتعرض للدمار مرة ثالثة، كما تعرضت في 2011م، وعملية البنيان المرصوص، ولكن في حال فشل الحل السياسي، فلن يكون أمامنا سوى الحل العسكري”.

وكانت رئيسة البعثة الأممية للدعم في ليبيا بالإنابة ستيفاني ويليامز، قد حذرت، الإثنين الماضي، من ما وصفته بـ”خطر كبير” جراء المواجهة المباشرة بين القوى الأجنبية المتنافسة في ليبيا، في إشارة إلى تركيا ومصر.

وأشارت ويليامز، في تصريحات لصحيفة فاينانشيال تايمز،  إلى سوء التقديرات “الضخمة” حول مصير مدينة سرت المطلة على البحر المتوسط التي يسيطر عليها من وصفتهم بـ”المتمردون”، لاسيما أن أي اشتباكات ستؤدي إلى حريق أوسع.

وقالت إن الساحة الليبية تشهد حربا بالوكالة، خصوصا مع استمرار التدخل الأجنبي حاليا، لافتة إلى عدم بذل أي جهود لوقف تدفق المرتزقة أو الأسلحة من الوصول إلى ليبيا، مضيفة: “من الواضح أن هناك إفلات دولي كامل من العقاب يقابله الإفلات من العقاب على الأرض”.

وكانت الولايات المتحدة الأمريكية عبر سفارتها لدى ليبيا، الأربعاء الماضي، أن القائم بأعمال السفير الأمريكي جوشوا هاريس زار مدينة بنغازي للتشاور مع أعضاء مجلس النواب المُنعقد في طبرق، وقوات الكرامة سُبل تحقيق حلّ منزوع السلاح في سرت والجفرة، وتمكين المؤسسة الوطنية للنفط من استئناف عملها.

وأوضحت السفارة الأمريكية، في بيانٍ إعلامي لها، أنه سيتم اغتنام الفرصة التي وفّرها الحوار الذي تيسّره الأمم المتحدة للتوصل إلى صيغة نهائية لوقف دائم لإطلاق النار وخارطة طريق لانسحاب جميع القوات الأجنبية والمرتزقة.

وأوضحت السفارة، أن القائم بالأعمال في لقاءاته مع أعضاء مجلس النواب و”القوات المسلحة العربية الليبية”، أكّد أنّه مع رفع الحصار المفروض على النفط، وأن السفارة ستظل ملتزمة التزامًا كاملاً بتعزيز الإدارة الشفافة لعائدات النفط والغاز حتى يثق جميع الليبيين في أنّ هذه الموارد الحيوية ستُستخدم بحكمة لصالح الشعب الليبي.

وتواصل العديد من الدول إرسال الأسلحة والمرتزقة إلى ليبيا، منتهكةً حظر الأسلحة الذي تفرضه الأمم المتحدة على البلاد، في الوقت الذي تتجمع فيه القوى المتنافسة حول سرت، وهي بوابة محطات النفط الرئيسية في ليبيا.

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تعليقات

  • يادراه الكبد…تنتظر تعليمات من من ؟؟ تنتظر من اسيادك الترك الكلاب وعلي رأسهم القردوغان..راعي الدواعش والارهابيين ومحامي العاهرات والحشاشين والخمارين والشواذ الجنسيين…أخجل من نفسك ايها البائس العميل …أخجل من نفسك ..الذين أمامك في سرت والجفرة هم ابناء الجيش من كافة ربوع ليبيا وليس مرتزقة اتراك و سوريين وتشاديين ويمنيين وتوانسة…أخرس ايها العميل الرخيص …أخرس وأخجل من نفسك…سيجل لك التاريخ هذا التصريح وستندم حين لا ينفع الندم….سجلك عار وخيانة يادراه الكبد…لن ينفعك كلب الصيد القردوغان …سيترككم ويذهب الي اسياده في اسرائيل وامريكا بعد ان يمشط خزائن مصرف ليبيا المركزي للاسف …

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  • انت متخلف عقليا فلا يمكن للجيش الوطنى الليبى ان يسمح للمحتل التركى ولا المرتزقة ولا الخونة امثالك من تخطى الخط الاحمر ومن يفعل ذلك يعود فى تابوت جرب ياشرموط وانت تموت فكل المواجهات المباشرة للجيش الوطنى انتصر فيها وانسحابه من طرابلس كان بهدف حماية المدنيين فيها من استخدامهم كدروع بشرية اما الان فمكان المحرقة مثالى فى صحراء شاسعة بعيدة عن السكان وسرت مؤمنة وامنة تماما بينما الجيش الوطنى جاهز للتقدم نحو مصراته اذا فشلت الجهود السلمية وستكون مثل حلب اطلال وطريق سالك نحو تحرير طرابلس المهم انكم ايها الجبناء تخطوا ناحية الخط الاحمر فمنذ شهرين لم نسمع سوى جعجعة فارغة

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  • لو كانت هذه التعليمات ترسل من السلطان المعتوه على ظهر سلحفاة كانت وصلت ولكن اردوغان الجبان منذ ان حصل الجيش المصرى على تفويض شعبى يعيش فى رعب وهو يعرف ان التاريخ ينحاز للجيش المصرى الذى هزم جيش الدولة العثمانية مرتين واستولى على اسطولها وكاد ان يسيطر على اسطنبول لولا تدخل الانجليز الان كل دول اوربا تكره المعتوه وتتمنى الخلاص منه والفرصة متاحة الان بدليل انه اخر الزمان ستفتح اسطنبول بلا قتال ويقتسم المسلمون غنائمها مما يدل على ان جيش الدعارة التركى بح بح وان اسطنبول كخ كخ فهل ينكر الخوان اخاديث ابوهريرة فى صحيح مسلم والتى تحدد مصير اسطنبول ايها المسطول على طول

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  • يا رآه. الكبد. ماتخش.شنو.هو.اللي.مستنيه.مش.تقول.لايهمنا.مصريين.او.روسين.او.فرنسين..او.اماراتين.والله.انت.احقر.من.ان.تحرك.برويطة.مش.دبابة.ياتافه.ولازم.تاخذ.الاذن.من.اسيادك.الاتراك.يامعفن.تحسابها.ساهلة.ياقهدي.ههههه

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  • ستدخل يا داره السجن او القبر بسهوله ويسير أما سرت فحامض هلبه اللبن علي الجريوات من أمثالك وسيلحق مليشياتكم الهلاك والارباك فالحروب التي خاضتها مصراته كلها حروب خاسر فلم تكسب اي معركه ولكن ستكون سرت هي مسك الختام وستكون سرت بعون الله هي بني وليد العام 1920 حيث انحرت فيها مليشيات مصراته ومات حلم المصاريت بزعامة ليبيا للابد وخمدت الحروب التي كانت تتسبب فيها مصراته حوالي مئة عام الي أن انبثقت من جديد العام2011 وان صرنا نري رؤسا قد أينعت وان الجيش الليبي بقيادة حفتر لقاطفها في سرت

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