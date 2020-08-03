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حفتر يسلم واشنطن رسالة تطالب بتدخل دولي

تم النشر منذُ 9 ساعات
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مصدر الخبر / اخبار ليبيا 24
اخبار ليبيا 24
مصدر الخبر / اخبار ليبيا 24

أخبار ليبيا 24 – متابعات

أفادت مصادر عسكرية بقوات الجيش الوطني أ، قائد الجيش المشير خليفة حفتر سلم، أمس الأحد، الولايات المتحدة الأمريكية رسالة يطالبهم فيها بتدخل دولي لمنع وصول السلاح إلى حكومة الوفاق، مشيرة إلى تضمين الرسالة أيضًا رفض التفاوض مع تركيا.

المصادر أوضحت – بحسب موقع قناة “العربية” – أن رسالة حفتر لأميركا طالبت برقابة دولية على المنافذ البرية والبحرية، لمنع دخول السلاح إلى الوفاق، ومنع نقل أنقرة معدات وأسلحة تركية إلى داخل البلاد”.

وأكدت المصادر، أن قيادة الجيش الوطني متمسكة بعدم الجلوس مع تركيا في أي مفاوضات مقبلة خلال الفترة القادمة، إضافة إلى تمسكها بسحب المرتزقة والميليشيات؛ حيث ترفض انخراط الأخيرة في مؤسسات الدولة كما تخطط حكومة الوفاق لذلك.

وقال حفتر، خلال زيارة لكتيبة طارق بن زياد المقاتلة، ضمن “خطط التعبئة لمواجهة الغزو التركي”، حسب بيان شعبة الاعلام الحربي، “إن الشعب الليبي لم ير من الأتراك، سوى القتل والشر والجباية خلال 300 عام من الاحتلال التركي”، مضيفًا “لن نرضى أبدا بالاستعمار.. الليبيون سيتصدون لكل مستعمر وسيقومون بطرده.. نحن لهم بالمرصاد وطردهم سيكون الهدف الأساسي، ويكفي ما حصل لنا في السابق”.

حفتر أكد  أن “المرتزقة الذين أتوا إلى ليبيا مأجورون ومدربون.. هذه المجموعات لا وطن لهم ولا عائلة لهم ولا صفة لهم سوى الاسترزاق”، مشددًا على أن الجيش سيلقّن هؤلاء المرتزقة الذين ترسلهم تركيا للقتال إلى جانب قوات الوفاق درسًا، وسيبعث برسالة “لمن يراقب من بعيد ويعتقد أن ليبيا لقمة سهلة”، حسب تعبيره.

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  • المشير انتظر ان جرذان اردوغان يدخلوا المصيدة عند الخط الاحمر ومر شهرين ولا جرذ يريد الاقتراب والافضل انشاء خط اسود عند مصراته ويكون بين الخط الاسود والاحمر منطقة بيضاء خالية من المرتزقة تماما طوعا او كرها واعطاؤهم مهلة اسبوع قبل تصفيتهم

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  • الفاسد حفتر كان يعتقد مدن غرب ليبيا نزهة فوجدها محرقته تلاحقه وهو الان يتغوت من بدا الحرب يتحمل عواقبها فغرب ليبيا تاريخ نضالي ضد المعتدين سحق محق جهز طائرتك وارهب الي امريكا الي امساعد التشليط

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  • ليس عندك ياحقير غير نفس الاسطوانة المشروخة قص ولزق يابغبغان فالمشير خليفة حفتر يسيطر على اقليمى برقة وفزان بالكامل امن وامان والهلال النفطى وسرت وجنوب غرب اقليم طرابلس بينما المحتل التركى والمليشيات المتناحرة فى مصراته وطرابلس وشمال غرب اقليم طرابلس فلا يوجد تحت سيطرة احد وكلها مشاكل انقطاع كهرباء وفوضى وقريبا ان شاء الله يتم تحريرها بالكامل لتنضم لسيطرة الجيش الوطنى

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  • وانت ياكسم امك عميل للمغول الاتراك ولا متناك من ازلام سوريا ياحقير مصر قلب الامة العربية ةللشقيق الاكبر لليبيا وشرف يتشرف به كل وطنى ليبى من القبائل ان يكون متحالفا مع مصر ام الدنيا وهو يقرأ اسمها فى القرآن اما الامارات فاكثر الدول العربية تقدما بعا اعلى برج فى العالم وبها اول محطة نووية سلمية عربية وبها اول رائد فضاء عربى وارسلت مسبار للمريخ وتصنع الاقمار الصناعية فماذا عند خوان طرابلس ومصراته سوى ظلام وارهاب وفساد وتشريد اتفووووه عليك ميبون زامل عميل لكلاب اسرائيل

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