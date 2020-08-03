انتهت وزارة الصحة بحكومة الوفاق من إنشاء مركز لعلاج مصابي فيروس كورونا داخل مدينة صبراته بسعة سريرية تبلغ اثنين وثلاثين سريرًا.

وبين المكتب الإعلامي لوزارة الصحة أنها شرعت في تجهيز المركز الجديد بالإمدادات الطبية اللازمة لتشغيله، كما تم تفعيل مختبر جديد لفحص عينات الحالات المشتبه بإصابتها بفيروس كورونا المستجد باستخدام تقنية الـPCR داخل المدينة.

وأكد مدير إدارة المشروعات محمد العزومي أن العمل جاري على تعزيز قدرة المدينة لتوفير الأكسجين السائل، اللازم لعمل المرافق الصحية، في ظل صعوبات استطاعت وزارة الصحة التغلب عليها كشح المصادر العالمية وصعوبات الشحن والتوريد.