اللجنة المركزية للانتخابات البلدية تصدر هذا التوجيه بشأن المرشحين في مصراته

أعلنت المركزية لانتخابات المجالس البلدية إيقاف انطلاق الحملات الدعائية للمرشحين لانتخابات المجالس البلدية في مصراتة حتى إشعار آخر تحسبا لكورونا.

وقالت المركزية لانتخابات المجالس البلدية عبر صفحتها بموقع “فيسبوك” للمرشحين لانتخاب المجلس البلدي مصراتة إنه بالإشارة إلى التوصيات الصادرة من لجنة مكافحة جائحة كورونا والتي تُفيد بضرورة منع التجمعات وأيضا الحملات الدعائية لانتخاب المجلس البلدي بمصراتة ولمدة اسبوعين عليه فقد تقرر بإيقاف انطلاق الحملات الدعائية طيلة المدة التي أوصت بها لجنة مكافحة الجائحة وحتى موعد يحدده إعلان لاحق، حفاظاً على مصلحة العموم.