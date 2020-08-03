“لواء الصمود”: هدفنا “تطبيق الشريعة” في ليبيا

نشرت وكالة “نوفا” الإيطالية، تصريحات خاصة لـ “أحمد بن عمران” المعروف بالقائد الميداني للواء الصمود، والذي يتزعمه المعاقب دوليا المليشياوي صلاح بادي، والتي تدعم قوات حكومة الوفاق، زعم فيها أن هدفهم “تطبيق قانون الشريعة لصالح ليبيا، وإنهاء أي قانون غربي يعارض (وجود) الإسلام في الأمة “.

وادعى أحمد بن عمران، القائد الميداني للواء الصمود، في تصريحات طالعتها وترجمتها صحيفة “الساعة 24″، أن ما يسمى “رئيس الوزراء” فايز السراج، والمشير خليفة حفتر قائد الجيش الوطني الليبي “وجهان لعملة واحدة”، موضحا أن حكومة الوفاق تتحدث علناً عن معارضتها للمشير حفتر، لكنها في الواقع ستتفاوض معه.

وزعم “بن عمران” أن الوضع في طرابلس وغرب ليبيا قد تغير الآن، بعد أن تلاشى مشروع المشير حفتر في غرب ليبيا، في إشارة منه إلى انسحاب “حفتر” من جبهة طرابلس.

وأكد “بن عمران” على أن قوات حكومة الوفاق، بالتحالف مع الجماعات الإسلامية المسلحة الأخرى، عادت بقوة إلى مسرح الصراع، وسيطروا على مواقع حيوية، لن يتم التخلي عنها أبدا لأنها “ستخون تضحيات الشهداء”، بحسب زعمه.

جدير بالذكر أن صلاح الدين عمر بشير بادي المعروف بـ«صلاح بادي» من مواليد 23 مايو 1957 بمدينة مصراتة، وتمت محاكمته عام 2007 بتهمة التحريض والانقلاب على النظام.