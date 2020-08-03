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مستشار أردوغان: الجماعة السلفية المقاتلة مع «حفتر» متطرفة وقريبة إلى داعش

تم النشر منذُ 7 ساعات
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مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24
صحيفة الساعة 24
مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24

رفض مستشار الرئيس التركي ياسين أقطاي، كلمة المشير خليفة حفتر، التي أثنى خلالها على جهود المقاتلين الذي وصفهم بـ”السلفيين” في كتيبة طارق بن زياد، لاسيما أنه يدعوهم إلى عدم الرحمة خلال القتال، معتبرها جماعة سلفية متطرفة، على حد تعبيره.

وقال أقطاي، في تغريدة له عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي “توتير” إن ثناء “حفتر” على العناصر المقاتلة من السلفيين، يأتي رغم ارتكابهم جرائم حرب في حق الليبيين خلال السنوات الماضية، على حد قوله.

وادعى أن “ثناء” المشير حفتر في غير محله، على اعتبار أنها جماعة سلفية متطرفة مدللة بأيدلوجياتها وأساليبها التي يمكن أن تتحول بسهولة إلى داعش، قائلا:” استهدفت الإدارة الشرعية لليبيا من خلال وصفها بأنها إرهابية”.

وجاءت كلمة المشير خلفية حفتر القائد العام للقوات المسلحة العربية الليبية، خلال زيارته مقر كتيبة طارق بن زياد في مدينة بنغازي، السبت الماضي، والتي أكد فيها أن التيار السلفي المقاتل يرى فيه الأمل لتخليص ليبيا ممن وصفهم بالمعتدين.

وجدد قائد الجيش الوطني الليبي خليفة حفتر، عزمه على التصدي للتدخل التركي في ليبيا، متابعا في كلمته أمام ضباط والجنود بالكتيبة:” إنها يعتمد عليها في جيشنا القوي وأبلت بلاء حسنا في ميدان القتال خلال ست سنوات، أحييكم على الصفات العظيمة التي تتميز بها الكتيبة، وترتعد لها فرائس هذه المجموعات الهاربة والتي أتت إلى بلادنا”.

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صحيفة الساعة 24

صحيفة الساعة 24

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  • مختل عقليآ .داعش صناعة الاستخبارات التركيه بتمويل قطري.القاعده مدعومه من تركيا بدعم مالي قطري .النصره صناعه تركيه بتمويل قطري .الاخوان صناعه استخبارات صهيونيه بدعم وتمويلتركي قطري . اموال الاتراك وقطر ذهبت للارهاب والمعتوه يتكلم عن المحافظين علي اوطانهم .خسئت ياعلج

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