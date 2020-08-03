«العباني»: علينا الوحدة والترابط لتطهير ليبيا من دنس الغرباء وحمايتها من التدمير والاستنزاف

دعا عضو مجلس النواب النائب محمد عامر العباني، إلى وحدة الشعب الليبي لطرد كل الأجانب والغرباء من ليبيا وتطهيرها من دنس ورجس الغرباء، لحفظ الخيرات والأرزاق من الحرق والتدمير والاستنزاف.

وقال العباني، عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك” اليوم الإثنين:” ألم يشبع غرورنا ما ذبحنا من خراف وأرقنا من دماء، سائلين الله العلي القدير أن يتقبلها منا ضحايا اقتداء بسنة نبيه إبراهيم عليه السلام، ويهدينا إلى وقف إراقة دماءنا إلا بالحق”

وتابع:” تسع سنوات ونيف من قعقعة السلاح والاحتكام إليه لم تزدنا إلا كرها وبغضا وحقدا، ألا يكفينا عبثا يا شركاء الوطن، ليبيا وطننا جميعا، فلنبعد غير المواطن ولنمكن المواطن من حقوقه ولنلزمه بواجباته، فهي لنا جميعا وطنا بلا إقصاء ولا إبعاد ولنمكن الجميع من وطنه، فهي كما أنها للجميع فلا تُبنى إلا بالجميع”.

واستطرد:” ليكن لنا في عيد الأضحى ونحن نودعه عبرة، نترك كل العذابات والجراحات، ولنجلس لبعضنا ونقرر توديع مآسي السنين، فالعنف لا ينتج إلا مزيدا من العنف، ولنقل بلسان واحد كفى قتلا كفى تدميرا”

واختتم قائلا:” لنجلس إلى طاولة التفاهم على إدارة الشأن العام، ولنترك رواسب أحداث سنوات الصراع لعقلائنا وحكمائنا فهم جديرين بتسويتها بالمصالحة وجبر الضرر، فتعالوا جميعا، نغادر العنف كما غادرنا عيد الأضحى، وكل العام وشركاء الوطن جميعا بخير”.