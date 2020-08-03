ليبيا الان

«العباني»: علينا الوحدة والترابط لتطهير ليبيا من دنس الغرباء وحمايتها من التدمير والاستنزاف

تم النشر منذُ 42 دقيقة
تعليقات
مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24
صحيفة الساعة 24
مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24

دعا عضو مجلس النواب النائب محمد عامر العباني، إلى وحدة الشعب الليبي لطرد كل الأجانب والغرباء من ليبيا وتطهيرها من دنس ورجس الغرباء، لحفظ الخيرات والأرزاق من الحرق والتدمير والاستنزاف.

وقال العباني، عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك” اليوم الإثنين:” ألم يشبع غرورنا ما ذبحنا من خراف وأرقنا من دماء، سائلين الله العلي القدير أن يتقبلها منا ضحايا اقتداء بسنة نبيه إبراهيم عليه السلام، ويهدينا إلى وقف إراقة دماءنا إلا بالحق”

وتابع:” تسع سنوات ونيف من قعقعة السلاح والاحتكام إليه لم تزدنا إلا كرها وبغضا وحقدا، ألا يكفينا عبثا يا شركاء الوطن، ليبيا وطننا جميعا، فلنبعد غير المواطن ولنمكن المواطن من حقوقه ولنلزمه بواجباته، فهي لنا جميعا وطنا بلا إقصاء ولا إبعاد ولنمكن الجميع من وطنه، فهي كما أنها للجميع فلا تُبنى إلا بالجميع”.

واستطرد:” ليكن لنا في عيد الأضحى ونحن نودعه عبرة، نترك كل العذابات والجراحات، ولنجلس لبعضنا ونقرر توديع مآسي السنين، فالعنف لا ينتج إلا مزيدا من العنف، ولنقل بلسان واحد كفى قتلا كفى تدميرا”

واختتم قائلا:” لنجلس إلى طاولة التفاهم على إدارة الشأن العام، ولنترك رواسب أحداث سنوات الصراع لعقلائنا وحكمائنا فهم جديرين بتسويتها بالمصالحة وجبر الضرر، فتعالوا جميعا، نغادر العنف كما غادرنا عيد الأضحى، وكل العام وشركاء الوطن جميعا بخير”.

الوسوم

إراقة الدماء الترابط العباني الغرباء الوحدة عيد الأضحى

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة الساعة 24

عن مصدر الخبر

صحيفة الساعة 24

صحيفة الساعة 24

شاهد جميع الاخبار المنشورة من هذا المصدر

قد يعجبــــك أيضـــاً

أضف تعليقـك

تعليقات

  • هذا هو الصح البعد عن خطاب الكراهية والحقد والحسد والبغض ولم الشمل وتفويت الفرصة عن أعداء ليبيا لشرذمتها والشروع فى بناء الوطن وصندوق الانتخاب هو الفيصل لمن اراد أن يحكم ليبيا مؤقتا ويغادرها بالدستور ولا يغصب السلطة ويحتكرها وكأنها ميراث له وتطبيق القانون على الجميع دون استثناء بهذا الطريق ولا غيره تبنى الدول والليبين لديهم تجربة مريرة لا داعى للخوض فيها .

    رد

  • لا لا يا شيخ المشكلة هي وجود سلالات كافرة مجرمة عنصرية في المجتمع الليبي يجب التخلص منها هم سبب الدمار والدماء ولا يمكن للاستقرار ولا السلام مع هؤلاء الحثالة هم كفار وخوارج وقتالهم واجب شرعي وهم الظالمون المعتدون همج النجمة والهلال كلاب الاتراك الانجاس يجب تطهير البلد منهم والا سيقتلون ويدمرون ويشردون الليبيين لاجيال قادمة

    رد