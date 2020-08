أعلن المركز الوطني لمكافحة الأمراض فرع الزاوية،

اليوم الاثنين، منطقة الواسع جنوب المدينة، منطقة “موبوءة”.

ودعا المركز جميع أهالي المنطقة للالتزام

بالإجراءات الاحترازية والوقائية وعدم الخروج من منطقتهم.

كما ناشد المركز في بيان له، المواطنين لعدم

دخول المنطقة حتى يتم التقصي والرصد ومعرفة الحالة الصفرية الناقلة للعدوى، ورصد

كافة المخالطين.

The post مكافحة الأمراض بالزاوية يعلن “الواسع” منطقة موبوءة appeared first on Libya 24 – ليبيا 24.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من موقع قناة ليبيا 24