أخبار ليبيا24 أكد مصدر مطلع اليوم الإثنين أن النيران اشتعلت في صالة المغادرة بمطار مصراتة الدولي. وأضاف المصدر أن معلومات من المدينة أكدت أن إشعال النار بصالة المغادرة بفعل فاعل وذلك ردا على إنتشار وباء فيروسكورونا بالمدينة والمطار كان سببا رئيسيا في انتشار المرض. وكانت مدينة مصراتة سجلت الأيام الأخيرة أرقامًا كبيرة في الحالات المصابة […]

