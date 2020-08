بنوير يحمل السراج وأعضاء حكومته مسؤولية تدهور الأوضاع في ليبيا

حمل المتحدث باسم ما يعرف بــ مليشيات صبراتة، عادل بنوير، حكومة الوفاق غير المعتمدة، مسؤولية كافة الأزمات التي تشهدها ليبيا الآن، مشيرا إلى أن الوفاق لم تسعَ لحل أي منها، مستنكرا تبرير البعض بعدم وجود بديل.

ورفض بنوير، في تغريدة له عبر موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، تحميل حفتر وعقيلة صالح وإغلاق النفط تداعيات الأمور في البلاد، مشددا على أن حفتر مشروع حكم عسكري انتهى على حد قوله.

وتساءل بنوير حول ما قدمته حكومة الوفاق غير المعتمدة بعد توقف الحرب حتى الآن، وطالب بعدم تعليق الفشل على الغير.

وأكد بنوير أن حكومة معيتيق، وقرقاب، وهيثم، والسراج أحدث كوارث ليبيا، وأشار إلى أنه للبحث عن حل الأزمة في ليبيا، يجب التوقف عند مواطن الخلل.

