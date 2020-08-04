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غيبريسوس: لا يوجد حل سحري حاليًا لكورونا وقد لا يكون هناك حل إطلاقًا

تم النشر منذُ 33 ثانية
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

كشفت منظمة الصحة العالمية، أنه قد لا يكون “حل سحري” لفيروس كورونا، بالرغم المساعي الدولية، لتطوير اللقاحات الفاعلة للفيروس.

وأوضح مدير المنظمة، تيدروس أدهانوم غيبرييسوس، خلال مؤتمر صحافي عقده عبر الإنترنت من جنيف: “لا يوجد حل سحري حالياً وقد لا يكون هناك (حل) إطلاقاً”.

وتجاوز عدد الإصابات بفيروس كورونا في العالم 18 مليون إصابة، بحسب إحصائية الوكالة الفرنسية للأنباء.

وسجّلت ليبيا، خلال الساعات الماضية، رقمًا قياسيًا في عدد الإصابات اليومية، حيث بلغت 226 إصابة، و10 وفيات بسبب كورونا.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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