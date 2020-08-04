الجامعة العربية تدعو لتثبيت وقف إطلاق النار في ليبيا

جدد الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط دعوته لتثبيت وقف إطلاق النار في ليبيا والتوصل إلى اتفاق شامل لإيقاف الأعمال العسكرية بالبلاد في إطار المفاوضات التي ترعاها البعثة الأممية.

وشدد أبو الغيط، على امتناع الأطراف الليبية عن أي أعمال أو تحركات عسكرية لتصعيد الوضع أو إذكاء الصراع في البلاد وذلك بمناسبة عيد الأضحى، داعيا إلى العمل بجدية من أجل استكمال المفاوضات القائمة في إطار اللجنة العسكرية المشتركة بين حكومة الوفاق الوطني والجيش الوطني الليبي للتوصل إلى اتفاق متكامل حول ترتيبات وقف إطلاق النار.

وأكد الأمين العام للجامعة العربية رفض وإدانة الجامعة للخروقات المتكررة لحظر السلاح المفروض من قبل مجلس الأمن على ليبيا، والاستقدام المنهجي للمقاتلين والمرتزقة الأجانب والعناصر الإرهابية إلى ليبيا

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