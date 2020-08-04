ليبيا الان

الجامعة العربية تدعو لتثبيت وقف إطلاق النار في ليبيا

تم النشر منذُ ساعتين
تعليقات
مصدر الخبر / جريدة الايام الليبية
جريدة الايام الليبية
مصدر الخبر / جريدة الايام الليبية

جدد الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط دعوته لتثبيت وقف إطلاق النار في ليبيا والتوصل إلى اتفاق شامل لإيقاف الأعمال العسكرية بالبلاد في إطار المفاوضات التي ترعاها البعثة الأممية.

وشدد أبو الغيط، على امتناع الأطراف الليبية عن أي أعمال أو تحركات عسكرية لتصعيد الوضع أو إذكاء الصراع في البلاد وذلك بمناسبة عيد الأضحى، داعيا إلى العمل بجدية من أجل استكمال المفاوضات القائمة في إطار اللجنة العسكرية المشتركة بين حكومة الوفاق الوطني والجيش الوطني الليبي للتوصل إلى اتفاق متكامل حول ترتيبات وقف إطلاق النار.

وأكد الأمين العام للجامعة العربية رفض وإدانة الجامعة للخروقات المتكررة لحظر السلاح المفروض من قبل مجلس الأمن على ليبيا، والاستقدام المنهجي للمقاتلين والمرتزقة الأجانب والعناصر الإرهابية إلى ليبيا

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من جريدة الايام الليبية

عن مصدر الخبر

جريدة الايام الليبية

جريدة الايام الليبية

شاهد جميع الاخبار المنشورة من هذا المصدر

قد يعجبــــك أيضـــاً

أضف تعليقـك

تعليقات

  • مواضيع لا تستحق تضييع وقتك في أيها القارئ أي شئ جانحة الدوله العربيه واي شئ عن قدرة مصر علي تحرير ليبيا فاحمد الحيط او الغيط سميه ما شئت غير قادر علي شئ غير التصريحات الجوفاء وعلي شاكلته الرئيس الخشي بيشي هو الآخر كلام وحكي فلو لديه نيه في دعم ليبيا ضد الارهاب لكان تدخل منذ ان كان اردوغان نائم في العسل والجيش الليبي تفصله 6 كيلومتر عن مقر شراذم حكومة الصخيرات العمليه الفاقده كل حيله فلو تحرك الخشي بيشي داعما للجيش وهو علي بعد 6 كيلو متر عن أبي سته مقر وكر العماله والخيانه ولكن ان يضغط الخشي بيشي وغيره علي الجيش بضرورة الانسحاب وسيتولي المجتمع الدولي تفكيك المليشيات خدعه خدع بها العالم الجيش الليبي فأنسحب وخسر مواقع السيطره عيها من قبله كانت كفيله بالقضاء علي المليشيات المكونه من شواذ ولقطاء ليبيين للوطن باعين وللشرعيه مخالفين وللشرف فاقدين

    رد