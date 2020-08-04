كوزولينو يناقشمع  وزير الخارجية الإيطالي الأوضاع في ليبيا و تونس

قال رئيس وفد البرلماني الأوروبي للعلاقات مع البلدان المغربية أندريا كوزولينو إنه التقى في نابولي بصفته رئيس لجنة البرلمان الأوروبي للعلاقات مع دول شمال أفريقيا وزير الخارجية الإيطالي لويجي دي مايو.

وأضاف كوزولينو أنه تم تبادل وجهات النظر حول الوضع الجيوسياسي الحساس لدول شمال أفريقيا وخاصة ليبيا وتونس.

وتابع كوزولينو أنه لم يعد من الممكن تأجيل قضية تعزيز العمل الأوروبي لتوطيد السلام في تلك المناطق، وتحقيق الاستقرار في الإطار السياسي، فضلاً عن تنظيم تدفقات الهجرة.

وأكد البرلماني الأوروبي أن لإيطاليا دور حاسم في منطقة البحر الأبيض المتوسط، موضحاً أنه اتفق مع دي مايو على بعض الالتزامات المحددة.

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