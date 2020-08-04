انتشال جثث 3 مهاجرين غير شرعيين في تاجوراء

أعلن جهاز الإسعاف والطوارئ – التابع لحكومة الوفاق – انتشال ثلاث جثث لمهاجرين غير شرعيين في غوط الرمان بمنطقة تاجوراء، بالتنسيق مع بالتنسيق مع غرفة مديرية أمن تاجوراء.

وأشار الجهاز، في منشور عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك» إلى أن «هذه المجهودات تأتي ضمن العمل المكلف به جهاز الاسعاف و الطوارئ بعد ابرام الاتفاقيات الخاصة بدعم فرق مكافحة الهجرة الغير شرعية التابعة لوزارة الداخلية».

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ويوم الأحد، أعلنت وزارة الداخلية ضبط 55 مهاجرًا غير شرعي من جنسيات مختلفة في مدينة زليتن، مشيرة إلى القبض على شخص ليبي الجنسية متورط في التنسيق لعملية الهجرة.

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