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«الشاطر»: المفاوضات بين تركيا وروسيا لمنع الحرب في سرت تعطل العدالة الدولية

تم النشر منذُ 48 دقيقة
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مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24
صحيفة الساعة 24
مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24

زعم عبد الرحمن الشاطر، عضو المجلس الاستشاري، أن المفاوضات بين تركيا وروسيا نيابة عن حكومة الوفاق ومن وصفهم بـ «عصابات حفتر» لـ “منع صدام مسلح في سرت الجفرة تصب في مساعي تعطيل العدالة الدولية من القيام بواجبها”، على حد قوله.

وواصل «الشاطر» مزاعمه، في تغريدة له، عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، قائلًا: “حفتر ارتكب من الجرائم في حق ليبيا وشعبها ما لا يجوز التحايل عليها”، بحسب تعبيره.

وكان «الشاطر» قد زعم في تغريدة سابقة أن «حفتر» مكّن روسيا من «احتلال» المنشآت النفطية، واصفا ذلك بـ«خيانة قذرة» ارتكبها بإغلاقه موانئ النفط مسخرا «رعاع» القبائل، بحسب ادعائه.

وأضاف “أصبح النفط الليبي «تحت سيطرة روسيا». لا «يحرر» نفطنا إلا القوة العسكرية والحل السلمي يجرنا إلى تنازلات عن «سيادة الدولة»، «حكومة الوفاق» بتهاونها وضعتنا في مأزق”، بحسب تعبيره.

وكانت القبائل الليبية قد قررت إغلاق كافة المنشآت والحقول النفطية مطلع العام الجاري، بسبب ذهاب عوائد النفط لدعم المليشيات وجلب المرتزقة الأجانب وعدم وجود عدالة في توزيع العائدات النفطية.

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الشاطر تركيا روسيا سرت

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صحيفة الساعة 24

صحيفة الساعة 24

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تعليقات

  • روح لامك ياشطط مستنياك هناك تتناك وزوجتك وراك ياكلب الاتراك الل تستحى من الخيانة والعمالة واى قوة تتحدث عنها ياميبون قوة زب الزلمة السورى فى كسم امك واختك انتم شوية صراصير ستتم ابادتها بسهولة والمتغطى باردوغان عريان فهو مهزوم فى كل مكان اسأل مرشد عام الاخوان دخل الليمان بملابس النسوان وييتناك من زمان ماذا فعل له اردوغان كذلك ستكون مثل مرشك متناك

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  • حالة الهزيان التى اصابت الشاطر بعد ان اصبح النفط فى عرين الاسد المصرى ولاوجود للروس الا فى الرؤوس الخرفانة فمن حدد الخط الاحمر هو الاسد المصرى قاهر الخرفان وليس امام الخوان الا الاستسلام التام او الموت الزؤام فالخط الاحمر منذ شهرين لم يقترب منه جرذ واحد انهم جبناء

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  • باذن الله يا فرخ العاهرة يا ذيوث يا شيبة النحس يا ذيوث ستدفع انت و كل من يحمل لقبك الثمن كل كلمة و تصريح مسجل و الايام بيننا حتي و لو جفت لن ترتاح في حفرتك يا حيوان

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