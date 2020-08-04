حفتر يُقرر الرد على قضايا مرفوعة ضده في أميركا

كشفت تقرير لصحيفة “أسوشيتد برس” أن القائد العام للجيش الوطني المشير خليفة حفتر قد قرر الرد على قضايا مرفوعة ضده في المحاكم الأميركية تتهمه بارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية.

ووجه محامي حفتر رسالة إلى المحكمة لإخطارها بأنه قرر الرد على التهم الموجهة إليه في القضيتين المرفوعتين ضده أمام المحكمة الفيدرالية للمقاطعة الشرقية لولاية فرجينيا.

وقال عصام عميش، رئيس التحالف الليبي الأمريكي ، الذي كان يدعم الدعاوى القضائية ضد حفتر، في بيان إن “حفتر أدرك أنه لا بد له من البحث عن استراتيجية خروج ومكان هروب من المشهد الليبي وهذا ما يفسر سبب وتوقيت التعاقد مع مكتب المحاماة بعد أشهر عديدة من إشهار القضية وإعلان الاتهامات ضده”.

وقال التحالف في بيان له إن المشير “وظّف مكتب محاماة في نيويورك باسم تاكر ليڤن للمحاماة ليمثله قانونياً في المحكمة الفيدرالية للمقاطعة الشرقية لولاية فرجينيا ومن غير الواضح إذا كان نفس فريق المحاماة سيمثله في الدعاوى القانونية الأخرى المرفوعة ضده”.

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