الشاطر: حفتر مجنون سلطة ويرتكب الباطل دون خجل

أعرب عضو ما يسمى بمجلس الدولة، عبد الرحمن الشاطر، عن استيائه من كلمة حفتر التي أكد فيها عن رفضه للغزو العثماني لليبيا.

واتهم الشاطر، في سلسلة تغريدات له بموقع “تويتر” حفتر بالصمت عن تدخل فرنسا وبعض القوى الإقليمية، قائلا: “حقق لهم إقامة قواعد عسكرية فوق التراب الليبي، ومكنهم من السيطرة على النفط الليبي.” على حد قوله.

واعتبر الشاطر أن حفتر ” شخص فاقد للوعي ومجنون بالسلطة بامتياز” قائلا إن حفتر يرتكب الباطل دون ذرة خجل، كما وصفه أيضا بـ”جنرال الهزائم الخائب الوقح”، حسب تعبيره.

