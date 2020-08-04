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الشاطر: حفتر مجنون سلطة ويرتكب الباطل دون خجل

تم النشر منذُ ساعة واحدة
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مصدر الخبر / قناة ليبيا 24
قناة ليبيا 24
مصدر الخبر / قناة ليبيا 24

أعرب عضو ما يسمى بمجلس الدولة، عبد الرحمن الشاطر، عن استيائه من كلمة حفتر التي أكد فيها عن رفضه للغزو العثماني لليبيا.

واتهم الشاطر، في سلسلة تغريدات له بموقع “تويتر” حفتر بالصمت عن تدخل فرنسا وبعض القوى الإقليمية، قائلا: “حقق لهم إقامة قواعد عسكرية فوق التراب الليبي، ومكنهم من السيطرة على النفط الليبي.” على حد قوله.

واعتبر الشاطر أن حفتر ” شخص فاقد للوعي ومجنون بالسلطة بامتياز” قائلا إن حفتر يرتكب الباطل دون ذرة خجل، كما وصفه أيضا بـ”جنرال الهزائم الخائب الوقح”، حسب تعبيره.

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قناة ليبيا 24

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تعليقات

  • الشاطط منزعج من المطالبة بانسحاب اسياده العثمانيين حيث يتصور هذا المعتوه انهم سيحموه كان غيرك اشطر فمرشدك الضال سبع سنين فى السجن ومعه الشاطر خيرت اكثر منك غباء ومكانك معهم فى السجون بامجنون وحفتر رغم انفكم هو رئيس ليبيا القادم بارادة الشعب من خلال الصندوق الانتخابى

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  • هدا الخول الذى يكتب اردوغان اغبي …..الحقيقيه يا ميبون هو ارجل رجل فى العالم كما الشاطر ياوسخ من ارجل رجال ليبيا وانت مع حفرة ترك والاصالحك المنتاك من فمه من طرف زوامل الامارات وقرود السعوديه ومنيوك شارع الهرم وخول برج ايفل انت واياهم اوسخ موبنه على الكرة الارضيه مت بحسرتك وسف يكون مصيرك بئس المصير فى اقرب الاجيال يا ندل……

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